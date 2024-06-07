Поэтому, закулисье съемки показала и своим поклонникам. На кадрах можно увидеть крошечного Алима.
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Певица, по традиции, сделала фотосессию малыша в стиле "newborn". Такие фото имеют старшие сыновья Джа Эмира и Селим. В то же время знаменитость пока скрывает лицо новорожденного мальчика.
Джамала показала сыновей / Скриншоты из инстаграм-сторис
Что известно о детях Джамалы
- Певица – мама трех мальчиков, которых она родила в браке с Сеит-Бекиром Сулеймановым. Их сыновья имеют необычные и красивые имена: старшего зовут Эмир-Рахман, среднего – Селим-Гирай, а самого младшего, который появился на свет только 24 мая, назвали Алим.
- Заметим, несмотря на последнюю беременность Джамала продолжала активно заниматься благотворительностью и выступать на различных мероприятиях, даже несмотря на сильный токсикоз. По ее словам, эта беременность была самой сложной из всех.
- Рожала артистка в Украине, и, как призналась исполнительница, они с мужем планировали партнерские роды.
- На днях звезда поделилась со своими поклонниками трогательными кадрами с первых прогулок с новорожденным сыночком, которые растрогали ее поклонников и вызвали много теплых комментариев в социальных сетях.