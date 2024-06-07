Поэтому, закулисье съемки показала и своим поклонникам. На кадрах можно увидеть крошечного Алима.

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Певица, по традиции, сделала фотосессию малыша в стиле "newborn". Такие фото имеют старшие сыновья Джа Эмира и Селим. В то же время знаменитость пока скрывает лицо новорожденного мальчика.

Джамала показала сыновей / Скриншоты из инстаграм-сторис

Что известно о детях Джамалы