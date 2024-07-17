Инфлюенсер уже записала видео со своей реакцией. Она призналась, что эта новость стала для нее шоком и заявила: "Не с тех начинают и не за тех взялись".

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На сайте "Миротворец" указано, что Туркот Анастасию Владимировну обвиняют в участии в актах гуманитарной агрессии против Украины, распространении российской пропаганды, участии в информационно-психологической спецоперации России против Украины и покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, ее называли "пособником российско-фашистских захватчиков и террористов".



Настю Умку внесли в базу "Миротворец" / Скриншот с сайта

Настя Умка считает, что ее несправедливо добавили в базу "Миротворец".

Как в нашем государстве из человека легко сделать врага и предателя. При том, что в той базе реально есть люди, которые несут угрозу, которые реально совершали преступления, и я, фраза которой была вырвана из контекста, раскручена, перекручена и разнесена по всему миру. Я, как вечером села читать, села смотреть, у меня был просто шок, потому что я считаю, что они не с тех начинают и не за тех взялись,

– сказала женщина.

Она добавила, что уже поговорила с работниками СБУ, поняла свою ошибку, но на это, по словам инфлюенсера, "всем по*уй".

Теперь я должна оправдываться за то, что никому ничего фигового не сделала, а мне приписывают то, что приписали. Это вообще какой-то полный парадокс... У меня прям кипит внутри, что из меня сделали просто предателя за желание жить в мирной стране, чтобы никто в ней не умирал,

– подчеркнула блогерша.

Настя Умка отреагировала на то, что ее добавили в базу "Миротворец": смотрите видео онлайн

Что такое "Миротворец" Это общественная организация, которая активно занимается изучением признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Она была создана еще в 2014 году под эгидой волонтерской группы "Народный тыл".

Дело в том, что после российского ракетного удара по детской больнице "Охматдет" Настя Умка заявила, что "все уже так за**ались. Никому не надо границы 91 года. Уже все люди хотят мир, спокойствие и просто жить. Сколько еще должно уйти жизней людей, чтобы это все остановилось". Она также добавила, что все держится на обычных людях, которые научились объединяться.

Действий от власти нашей я реально никаких не вижу. Не вижу никакого положительного развития этих всех событий,

– отметила тогда инфлюенсер.

К слову, также в базу "Миротворец" добавили и других блогеров, которых накануне обвинили в разжигании языка вражды. Среди них, Александр Волошин и Влада Роговенко. Артист уже также эмоционально отреагировал на это известие. Он признался, что сначала не поверил, что попал в базу, где по словам блогера, его "сравняли с сепаратистами".