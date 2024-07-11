Дело в том, что после ракетного обстрела детской больницы "Охматдет" в Киеве немало украинских блогеров подыграли российской пропаганде с призывами к мирным переговорам с Россией. Среди них была сама Анастасия, которая заявила, что границы 1991 года якобы никому не нужны.

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Вероятно, именно это стало причиной того, что Служба безопасности Украины вызвала Анастасию Умку на разговор.

Получила очень интересный звонок, не могу сказать, что я была удивлена, но в ступор он меня поставил. Пригласили меня завтра на разговор в СБУ. Интересно послушать, что они будут говорить. В принципе, причину я понимаю, догадываюсь. Интересно, интересно мы живем. Буду держать вас в курсе,

– поделилась инфлюенсер.

Настю Умку вызвала на разговор СБУ: смотрите видео онлайн

Отметим, среди блогеров, которых также обвиняют в разжигании языка вражды есть участница шоу "Від пацанки до панянки" Влада Роговенко и инфлюенсер Юлия Верба. Последняя недавно отреагировала на критику и заявила, что что она просто выразила свои мысли, которые, по ее мнению, не несут угрозы нашему государству.