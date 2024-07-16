Он шокирован, что его "сравняли с сепаратистами". Александра заявил, что даже сначала не поверил, что попал в базу.

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Так, на сайте "Миротворец" указано, что Волошина Александра Олеговича обвиняют в участии в актах гуманитарной агрессии против Украины, распространении российской пропаганды, участия в информационно-психологической спецоперации России (страна-агрессор и террорист) против Украины и покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, Волошина называли "пособником российско-фашистских захватчиков и террористов".



Александра Волошина добавили в базу "Миротворец" / Скриншот с сайта

Когда мне это сбросили, я сначала не поверил. Думал, что товарищ решил меня пранкануть, но потом понял, что это правда. Я не знаю, как мне реагировать на это. Каждый день происходят события, которые делают меня в глазах тех людей, которые не видели всей ситуации, врагом и заставляют меня оправдываться. Не знаю, что дальше делать и что ожидать, но, судя по всему, это далеко не финал. Честно говоря, очень хотелось бы выключить этот стремный фильм и стереть его из памяти... По крайней мере из своей,

– отметил блогер.

Что такое "Миротворец" Центр "Миротворец" – это общественная организация, которая активно занимается изучением признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Она была создана еще в 2014 году под эгидой волонтерской группы "Народный тыл".

Меня сравняли с сепаратистами... Там люди, которые несут угрозу стране. Такое ощущение, что дело времени, когда меня просто упакуют на*уй, сделают врагом народа. При чем сделают так, чтобы люди реально в это поверили. Что-то придумают как это сделать. Сделать человека антигероем очень легко. При том, что я уже сто раз сказал, что я не прав. Признал свою ошибку,

– добавил Волошин.

Напомним, ранее Александр сделал контроверсионное заявление о том, что "мы не вывозим войну", которое многие восприняли как проявление языка вражды. Это и другие его высказывания вызвали волну критики в социальных сетях. Впоследствии инфлюенсер признал свою ошибку и объявил о решении воздержаться от комментариев о войне в своем блоге. Он также заявил, что больше не будет афишировать свою благотворительную деятельность, объяснив это неготовностью "брать на себя такую ответственность".

Кроме обвинений в распространении языка вражды, Волошина также заподозрили в нецелевом использовании собранных донатов. Вместо передачи всей суммы непосредственно больнице "Охматдет", блогер решил оказывать точечную помощь пострадавшим. В ответ на обвинения Александр опубликовал подробный финансовый отчет. Он также заверил, что готов возместить из собственных средств любую сумму, которая могла случайно попасть к мошенникам.