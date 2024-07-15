Александр Педан родился в 1982 году в Хмельницком. С детства мужчина хотел стать актером, поэтому в школьные годы был участником художественной самодеятельности. Более того, отец Педана был хореографом Ансамбля украинского танца, поэтому парень более 10 лет занимался танцами. Где сейчас один из главных шоуменов страны – читайте в материале Show 24.

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Телевизионная карьера

Высшее образование Александр получал в Хмельницком национальном университете на экономическом факультете. С 16 лет был активным участником КВН. Играл в разных лигах и командах.

В 2006 году даже стал ведущим Comedy Club Ua. Тогда Педан взял себе сценический псевдоним "Ангел", который стал яркой визитной карточкой шоумена.

А 2008 год становится настоящим фурором для Александра. Легендарная троица, которая состояла из Сергея Притулы, Ольги Фреймут и Александра Педана, стала любимцами миллионов людей в утренней программе "Подъем". Именно тогда ко всем пришла самая большая слава и узнаваемость.

В своем инстаграме Педан делился, что за время работы в этом шоу они испытали на себе разные роли и познакомились со всем шоубизнесом. Это была некая школа выживания, когда в прямой эфир надо было выходить в любом состоянии. Однажды Сергей и Александр даже заснули во время программы из-за усталости.

Впоследствии медийная карьера телеведущего пошла в гору. Он стал лицом многих проектов: "Украина слезам не верит", "Пой, если сможешь", "Я – Герой", "Интуиция", "Пакуй чемоданы", "Кто сверху" и многие другие.

Отметим, что в программе "Кто сверху" Педан является судьей, которого никогда никто не видел. Ведь зрители во время шоу слышат только "голос сверху".

Личная жизнь

Александр с будущей женой Инной познакомились в 9 классе на игре в школьном КВН. Впоследствии вместе учились в университете. С тех пор влюбленные не расставались. Поженились в 2003 году, когда обоим был 21 год.

У супругов родилось двое детей – дочь Валерия и сын Марк.

В 2022 году дочь Александра поступила в Украинский католический университет, который расположен во Львове. Девушка приняла решение получать высшее образование именно в Украине, а не за рубежом.

Валерия учится на социологии. А стоимость контрактного обучения составляет 80 тысяч гривен за год.

Где сейчас Александр Педан

Мужчина продолжает жить и работать в Украине. Является ведущим и участником многих украинских телепроектов.

Александр развивает свой юутб-канал "Педан может", где создает развлекательный, познавательный и образовательный контент. Активно ведет свои соцсети, где делится историями из жизни или поднимает различные темы для обсуждения.

Этой весной Педан сообщил, что решил поступить в университет и получить степень по государственному управлению. О каком вузе идет речь шоумен пока не разглашает.

Это будет о том, как я еще могу монетизировать свою популярность с пользой для государства. Государственные органы управления, общественные организации,

– рассказал телеведущий.

Жена шоумена также планирует поступить в университет, но пока не говорит, какую именно специальность выберет. Отметим, что Инна имеет десятилетний стаж преподавания английского. Недавно она также получила диплом сексолога и впоследствии основала собственное учебное заведение, где делится знаниями с детьми.

Александр также публикует сборы для военных ВСУ, показывает свои волонтерские инициативы и публично делится теми ужасами, которые Россия создала на территории Украины.