Сердце может болеть, – Настя Каменских сказала, изменяли ли ей

На фоне премьеры новой песни "Грехи" Настя Каменских высказалась об измене. Артистка ответила, переживала ли такой опыт.

Этот трек был создан в коллаборации с исполнителем OSTROVSKYI. Композиция рассказывает об исповеди и прощении.

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Несмотря на то, что в песне воспевается желание освободиться от грехов, Настю никогда не изменяли. В то же время она и не думала о такой возможности со стороны партнера.

Впрочем, Каменских считает, что на восприятие ситуации влияет именно реакция на измену.

Тут такая штука – как ты относишься, в принципе, ко всему, не только к изменам. Основа всего – твои реакции на все, что происходит с тобой. Если ты захочешь отнестись ко всему легче, то тебе будет намного легче. Конечно, наше сердце может болеть, когда такое происходит,

– призналась артистка.

Что известно о карьере Насти Каменских