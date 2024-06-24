Этот трек был создан в коллаборации с исполнителем OSTROVSKYI. Композиция рассказывает об исповеди и прощении.
Не пропустите Кум Насти Каменских категорически высказался о ее муже Потапе
Несмотря на то, что в песне воспевается желание освободиться от грехов, Настю никогда не изменяли. В то же время она и не думала о такой возможности со стороны партнера.
Впрочем, Каменских считает, что на восприятие ситуации влияет именно реакция на измену.
Тут такая штука – как ты относишься, в принципе, ко всему, не только к изменам. Основа всего – твои реакции на все, что происходит с тобой. Если ты захочешь отнестись ко всему легче, то тебе будет намного легче. Конечно, наше сердце может болеть, когда такое происходит,
– призналась артистка.
Что известно о карьере Насти Каменских
- В 2004 году началось становление ее музыкальной карьеры. Тогда она выступила на фестивале "Черноморские игры", где забрала награды и гран-при.
- Через два года Настя объединилась с Алексеем Потапенко и создала дуэт "Потап и Настя". Их слава стремительно возросла после выхода хита "Без любви" и вирусного клипа "Не пара". Поэтому, более десяти лет они творили вместе, но уже в 2017 году группа объявила о завершении совместной карьеры.
- После этого Потап и Каменских начали работу над сольными проектами.
- Настя выбрала себе псевдоним NK и выпустила дебютный сольный трек "Это моя ночь". На следующий год певица начала покорять латиноамериканский шоубизнес, презентовав песню PELIGROSO.
- В то же время среди самых популярных песен Насти Каменских есть Elefante, "Красное вино", "Почуття", "Тримай" и другие.
- В 2023 году артистка впервые за 19 лет выпустила украиноязычный альбом, который называется "Хиты UA".
- Весной этого года она запремьерила песню Moloko с латиноамериканским певцом Atomic Otro Way. Трек получил много хейта еще до его релиза, а все из-за откровенности клипа.