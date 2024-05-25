Он отметил, что поддерживает хорошую связь со знаменитостью. А вот отношение к Потапу у него несколько иное.

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Что кум Насти Каменских сказал о Потапе

Он поделился, что имеет негативное отношение к реперу из-за его деятельности во время полномасштабного вторжения.

Для меня Настя Каменских – близкий человек. Я ее буду поддерживать, а его, вот того мужа – нет. Категорически нет. Считаю, что он не делает какие-то правильные вещи по отношению к нашей стране,

– подчеркнул Геннадий.

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Где сейчас находится Потап