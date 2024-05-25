Он отметил, что поддерживает хорошую связь со знаменитостью. А вот отношение к Потапу у него несколько иное.
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Что кум Насти Каменских сказал о Потапе
Он поделился, что имеет негативное отношение к реперу из-за его деятельности во время полномасштабного вторжения.
Для меня Настя Каменских – близкий человек. Я ее буду поддерживать, а его, вот того мужа – нет. Категорически нет. Считаю, что он не делает какие-то правильные вещи по отношению к нашей стране,
– подчеркнул Геннадий.
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Где сейчас находится Потап
- Начало полномасштабного российского вторжения застало Алексея Потапенко за пределами родины. Исполнитель возвращался домой, однако в дальнейшем продолжил путешествовать по миру.
- В феврале 2024 года рэпер вместе со своей супругой Настей Каменских посетил Колумбию, где работал с иностранными артистами и продюсерами над новыми музыкальными проектами.
- Недавно он посетил Париж и Мадрид, где также занимался развитием творчества.
- Сейчас Потап находится в Софии, Болгария, где планирует создавать новые видеоработы и работать над будущими проектами.
- Рэпер рассказывал, что его международные путешествия имеют сугубо рабочий характер и связаны с развитием и продвижением его музыки и творчества на международной сцене.