Цей трек був створений у колаборації з виконавцем OSTROVSKYI. Композиція розповідає про сповідь та прощення.
Не пропустіть Кум Насті Каменських категорично висловився про її чоловіка Потапа
Попри те, що в пісні оспівується бажання звільнитися від гріхів, Настю ніколи не зраджували. Водночас вона і не думала про таку можливість зі сторони партнера.
Втім, Каменських вважає, що на сприйняття ситуації впливає саме реакція на зраду.
Тут така штука – як ти ставишся, в принципі, до всього, не тільки до зрад. Основа всього – твої реакції на все, що відбувається з тобою. Якщо ти захочеш поставитися до всього легше, то тобі буде набагато легше. Звісно, наше серце може боліти, коли таке відбувається,
– зізналася артистка.
Що відомо про кар'єру Насті Каменських
- У 2004 році розпочалося становлення її музичної кар'єри. Тоді вона виступила на фестивалі "Чорноморські ігри", де забрала нагороди та гран-прі.
- Через два роки Настя об'єдналася з Олексієм Потапенком і створила дует "Потап і Настя". Їхня слава стрімко зросла після виходу хіта "Без любові" та вірусного кліпу "Не пара". Відтак, понад десять років вони творили разом, але вже у 2017 році гурт оголосив про завершення спільної кар'єри.
- Після цього Потап і Каменських почали роботу над сольними проєктами.
- Настя обрала собі псевдонімом NK і випустила дебютний сольний трек "Це моя ніч". На наступний рік співачка почала підкорювати латиноамериканський шоубізнес, презентувавши пісню PELIGROSO.
- Водночас серед найпопулярніших пісень Насті Каменських є Elefante, "Червоне вино", "Почуття", "Тримай" тощо.
- У 2023 році артистка вперше за 19 років випустила україномовний альбом, який називається "Хіти UA".
- Навесні цього року вона запрем'єрила пісню Moloko з латиноамериканським співаком Atomic Otro Way. Трек отримав багато хейту ще до його релізу, а все через відвертість кліпу.