Show 24 расскажет о песнях и клипах украинских исполнителей, вышедших на этой неделе. От лирических композиций до обновленных версий старых хитов – каждый найдет что-то себе по душе.
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Надя Дорофеева
Певица представила новую танцевальную и чувственную песню "Хартбіт". В треке она размышляет о ребятах-нарциссах, которым безразличны чувства других. Над видеоработой работала клипмейкер Таня Муиньо.
Надя Дорофеева – "Хартбіт": смотрите видео онлайн
Павел Зибров и KOLABA
В свой день рождения народный артист вместе с группой KOLABA выпустил обновленную версию хита "День народження", написанную вместе с легендарным поэтом Юрием Рыбчинским. Эта версия песни дополняется клипом, в котором приняли участие более 30 звездных друзей и коллег Павла Зиброва.
Павел Зибров и KOLABA – "День народження": смотрите видео онлайн
Alena Omargalieva
Певица представила летний трек, в котором соединила свой фирменный стиль: дэнс-поп звучание и нежный женский вокал. По словам исполнительницы, новая песня дает возможность окунуться в себя и найти там безопасное пространство в это непростое время.
Alena Omargalieva – "Метелики": смотрите видео онлайн
MONATIK
Мультиартист презентовал сборник "отремонтированных" хитов - это новые версии его русскоязычных песен. Музыкант показал, как можно переосмыслить любимые хиты, не забирая от них оригинального духа и энергии. В рамках мини-альбома Repaired вышел мелодичный хит "Кружить".
MONATIK – "Кружить": смотрите видео онлайн
Diana Gloster
Певица и автор песен представила эмоциональную композицию, в которой пересказала историю двух любящих сердец. Через всевозможные препятствия и расстояние им удается найти путь друг к другу и быть вместе. Это рассказ и самой исполнительницы и ее отношений с любимым.
Diana Gloster – "Так ніхто ще не кохав": смотрите видео онлайн
KAZKA и Tricky Nicki
Александра Зарицкая и рэпер Tricky Nicki объединились ради творческого эксперимента. Они около двух лет планировали коллаборацию, но только сейчас записали откровенный трек о неразделенных чувствах и собственных эмоциях.
KAZKA и Tricky Nicki – "Не та любов": смотрите видео онлайн
Dannisha
Певица представила новый трек, которым решила освободить себя от эмоционального бремени прошлого и разорвать токсичные отношения. Песня отражает ее путь от наивной девочки до сильной и независимой женщины.
Dannisha – Go To Hell: смотрите видео онлайн
Ostrovskyi и NK
Исполнители представили совместный трек об исповеди и прощении. Главный герой рассказывает избраннице о своих грехах, потому что хочет освободиться от бремени прошлого. Страхи растворяются, а герои песни забывают о страхах и отдаются друг другу.
Ostrovskyi и NK – "Гріхи": смотрите трейлер онлайн