Во время песенного конкурса они нашли любовь. Артистки уже даже замиловали еврофанов совместными романтическими фото.
Не пропустите Была в отношениях с Дантесом, а вышла замуж за своего директора: где сейчас Светлана Тарабарова
Как Aiko и Кэт объявили о своих отношениях
После финала Евровидения-2024 барабанщица бэнда Megara поделилась фотографиями, на которых была изображена с представительницей Чехии. На снимках они обнимались и целовались.
Nemo выиграл микрофон, но должна сказать, что я выиграла на Евровидении значительно больше,
– отметила Кэт Альмагро.
Что известно об участии Aiko и Кэт Альмагро в Евровидении
- Aiko, настоящее имя которой Алена Ширманова-Костебелова, представляла Чехию на песенном конкурсе с треком Pedestal, который спела во время второго полуфинала 9 мая. Известно, что исполнительница является художницей-визионеркой, исследующей темы любви, одиночества и самопонимания через свою музыку, используя ее как инструмент для самоанализа.
- Кэт Альмагро же была участницей от Сан-Марино и выступала в составе испанской рок-группы Megara. Этот бэнд разработал уникальный музыкальный стиль, известный как "Рок Фуксия", сочетающий в себе элементы электронных, танцевальных и рок-жанров, а на Евровидении музыканты исполнили песню 1:11. Выступление коллектива поразило своей эпатажностью и было создано в стиле субкультуры эмо, которая была популярна в 2000-х.
- Однако ни одна из стран не смогла пройти в финал Евровидения-2024.