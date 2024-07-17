После выступления на свадьбе с Галкиным: Монатик рассекретил на что потратил заработанные средства

На днях стало известно, что Дмитрий Монатика выступил за границей на одной свадьбе с Максимом Галкиным. Не все это восприняли положительно. Теперь в команде артиста рассекретили, куда пошли средства, заработанные на празднике.

К тому же певец рассказал, сколько всего заработал во время своего благотворительного тура по США и Канаде, а также выступлений в Европе. Кроме того, он признался, на что потратил эти деньги.

Не пропустите Сравняли с сепаратистами, – Волошин эмоционально отреагировал на то, что его внесли в "Миротворец"

Так, выяснилось, что в целом Монатик во время своего выезда за границу собрал 90 500 долларов (79 500 долларов и 10 000 евро).

Концерты в США и Канаде принесли нам 59 500 долларов. Также благодаря выступлению на частном мероприятии я добавил еще 20 000 долларов. Еще 10 000 евро принесло нам выступление на Кипре! Также наша команда еще ждет завершения розыгрыша картины "Любовь космических масштабов", которую я создал в галерее Нью-Йорка,

– отметил певец.

Он добавил, что уже передал 1 000 000 гривен на патронатную службу "Ангелы Азова", 100 000 гривен Сабине Мусиной на сбор для "Охматдета", 300 000 гривен на сбор командиру 414 отдельного батальона ударных беспилотных авиационных систем (ОБУБАС) корпуса морской пехоты ВСУ и 200 000 гривен на закупку квадрокоптера DJI MAVIC 3T с тепловизором для бригады Боди Джо и его собратьев, защищающих наши территории на Запорожском направлении.

Что известно о скандальной свадьбе, где выступил Монатик