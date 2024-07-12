Невеста Ангелина Терская опубликовала кадры с пышной свадьбы в своем инстаграме. Церемония бракосочетания состоялась в среду, 10 июля.

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Ведущим на праздновании, вероятно, был Максим Галкин. Он шутил о "пароле" украинца и зачитал стихотворение со словами "паляниця", "полуниця" и т.д., который сопровождался аплодисментами от гостей. Также российский юморист исполнял украинские песни: "Одну калину" Софии Ротару, "Золото Карпат" Степана Гиги", "Смереку" Любомира Якима.

На свадьбе также выступил Монатик, кадры с которым тоже опубликовала невеста. Он исполнял свои самые популярные песни в основном на украинском языке. В BespaLOVmedia добавили, что трек "Кружит" звучал на русском.

Максим Галкин и Монатик на свадьбе украинцев: видео

Бюджет элитной свадьбы: бюджет элитной свадьбы

По подсчетам "Высокого Замка", свадьба на озере Комо обошлась украинцам примерно в миллион евро. Важно вспомнить об аренде фешенебельной виллы Балбяно, недельная стоимость которой стоит от 132 тысячи евро (19 тысяч евро в день). Виллой Балбяно владеют российские бизнесмены с 2013 года, они сдают ее в аренду для пассивного дохода.

Гонорар Максима Галкина составляет примерно 100 тысяч евро, тогда как гонорар Монатика – ориентировочно 20 – 30 тысяч долларов.

Стоимость одного из образа невесты тоже немалая – это колье от итальянского бренда Bvlgari примерно за 180 тысяч евро и платье от украинского дизайнера Ивана Фролова за 5 тысяч евро.



Ангелина Терская / Фото из инстаграм-сториз

За свадьбу Ангелина Терская поблагодарила жениха – его имя неизвестно.