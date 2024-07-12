Пресс-служба Монатика прокомментировала выступление артиста. Там объяснили, что певец получил приглашение на свадьбу в Италии во время благотворительного тура по США и Канаде.

К слову Танцы Монатика и "Одна калина" от Галкина: украинцы сыграли пышную свадьбу на российской вилле

По словам менеджмента Монатика, 10 июля – был единственным выходным перед следующим благотворительным концертом в Лимассоле. Артист решил согласиться, чтобы "приумножить сбор".

Невесты из Украины, организаторы из Украины. Дима согласился сделать это выступление в свой выходной. Отчетность о донатах, конечно, будет после нашего возвращения 15 июля в Киев (после очередного благотворительного концерта в Лимассоле). Сразу же подведем итоги и опубликуем их,

– сообщила пресс-служба Алине Доротюк.

В команде Монатика опровергают, что артист пел на русском. У него четкая позиция – не выступать на языке оккупанта и агрессора. Относительно гостей на свадьбе: организаторы подтвердили, что ни одного россиянина там не было.

В сети также выражают возмущение из-за выступления на одном празднике вместе с российским юмористом и ведущим Максимом Галкиным. Команда Монатика считает, что он не является россиянином.

"По поводу ведущего вечера – насколько нам известно, Максим не россиянин, а получил гражданство Израиля. Мероприятие проводил на украинском и пел украинские песни", – добавила пресс-служба артиста.

Сама Алина Доротюк подчеркивает – подобное братание играет на руку врагу и возвращает нас в прошлое. К тому же не стоит оправдывать собственные "зашквары" донатами на ВСУ.

Напомним, 10 июля на берегу озера Комо украинская пара сыграла громкую свадьбу, общая стоимость которой может составлять около миллиона евро. Церемония состоялась на территории виллы Балбяно, которой владеют россияне. На празднике был ведущим Максим Галкин, Монатик – приглашенный артист.