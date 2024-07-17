До того ж співак розповів, скільки всього заробив під час свого благодійного туру по США та Канаді, а також виступів у Європі. Крім того, він зізнався, на що витратив ці гроші.

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Так, з'ясувалося, що загалом Монатік під час свого виїзду за кордон зібрав 90 500 доларів (79 500 доларів і 10 000 євро).

Концерти у США та Канаді принесли нам 59 500 доларів. Також завдяки виступу на приватному заході я додав ще 20 000 доларів. Ще 10 000 євро приніс нам виступ на Кіпрі! Також наша команда ще чекає на завершення розіграшу картини "Кохання космічних масштабів", яку я створив в галереї Нью-Йорка,

– зазначив співак.

Він додав, що вже передав 1 000 000 гривень на патронатну службу "Янголи Азову", 100 000 гривень Сабіні Мусіній на збір для "Охматдиту", 300 000 гривень на збір командиру 414 окремого батальйону ударних безпілотних авіаційних систем (ОБУБАС) корпусу морської піхоти ЗСУ та 200 000 гривень на закупівлю квадрокоптера DJI MAVIC 3T з тепловізором для бригади Боді Джо та його побратимів, що захищають наші території на Запорізькому напрямку.

Що відомо про скандальне весілля, де виступив Монатік