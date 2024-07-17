К тому же певец рассказал, сколько всего заработал во время своего благотворительного тура по США и Канаде, а также выступлений в Европе. Кроме того, он признался, на что потратил эти деньги.
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Так, выяснилось, что в целом Монатик во время своего выезда за границу собрал 90 500 долларов (79 500 долларов и 10 000 евро).
Концерты в США и Канаде принесли нам 59 500 долларов. Также благодаря выступлению на частном мероприятии я добавил еще 20 000 долларов. Еще 10 000 евро принесло нам выступление на Кипре! Также наша команда еще ждет завершения розыгрыша картины "Любовь космических масштабов", которую я создал в галерее Нью-Йорка,
– отметил певец.
Он добавил, что уже передал 1 000 000 гривен на патронатную службу "Ангелы Азова", 100 000 гривен Сабине Мусиной на сбор для "Охматдета", 300 000 гривен на сбор командиру 414 отдельного батальона ударных беспилотных авиационных систем (ОБУБАС) корпуса морской пехоты ВСУ и 200 000 гривен на закупку квадрокоптера DJI MAVIC 3T с тепловизором для бригады Боди Джо и его собратьев, защищающих наши территории на Запорожском направлении.
Что известно о скандальной свадьбе, где выступил Монатик
- 10 июля на берегу озера Комо в Италии состоялась роскошная свадьба украинской пары. По оценкам экспертов, стоимость празднования могла достичь около миллиона евро.
- Церемония проходила на вилле Балбяно, которая, по имеющейся информации, принадлежит российским бизнесменам.
- Ведущим праздника был известный шоумен Максим Галкин, чей гонорар, по неофициальным данным, составил примерно 100 тысяч евро. В качестве приглашенного артиста выступил украинский певец Монатик.
- Пресс-служба Дмитрия прокомментировала участие артиста в этом мероприятии. По их словам, исполнитель получил приглашение на свадьбу во время своего благотворительного тура по США и Канаде. 10 июля оказалось единственным свободным днем перед следующим благотворительным концертом в Лимассоле. Артист согласился на выступление с целью "приумножить сбор" средств в поддержку Украины.