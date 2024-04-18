Умер Мирослав Куек – отец предательницы Ани Лорак
Источник:Ефим Гусар
18 апреля стало известно, что умер поэт, литератор и заслуженный журналист Украины Мирослав Куек. Его дочь Ани Лорак сейчас живет в России и ожидает получения гражданства страны-агрессора.
На момент смерти мужчине было 77 лет. Трагическое известие сообщил его коллега – журналист Ефим Гусар.
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Умер папа певицы-предательницы Ани Лорак
Известно, что мужчина ушел из жизни 18 апреля, однако причина смерти пока не объявляется. Запроданка Ани Лорак пока никак не прокомментировала смерть отца.
Сегодня (18 апреля – 24 Канал) грустная весть всколыхнула сердце: умер Мирослав Куек. Поэт, литератор, член НСЖУ, заслуженный журналист Украины, общественно-культурный деятель, отец певицы Ани Лорак (Каролины Куек),
– сообщил Ефим Гусар.
Что известно о Мирославе Куеке и его отношениях с дочкой-предательницей
- Мужчина родился в селе Вытиловка Черновицкой области. Впоследствии окончил режиссерское отделение Черновицкого культурно-просветительского училища и филологический факультет Черновицкого госуниверситета.
- Работал заведующим отделом кицманской райгазеты "Свободная жизнь".
- Являлся редактором многих литературных и краеведческих книг, написал поэтический сборник "Священный дар любви" и ряд песен для известных артистов.
- С матерью Ани Лорак Мирослав расстался еще до рождения дочери.
- Впоследствии будущую артистку отдали в детдом, потому что женщина не смогла самостоятельно обеспечивать ее.
- Мирослав наведывался к дочери, привозил ей подарки, однако Каролина переезжать в его семью отказывалась.
- Пока неизвестно, в каких отношениях Мирослав находился с дочерью после того, как она предала Родину и поддержала путинский режим.
- Ани Лорак недавно подала документы на получение российского паспорта. Предательница окончательно продалась за кровавые рубли и стала одной из тех, кто поддерживает жестокие убийства мирных украинцев.
- Более того, предательница более двух лет молчит о терроре, который совершает российская армия и территории Украины, но выразила соболезнования пострадавшим во время теракта в московском "Крокус Сити Холле".
- Интересно, что именно там должен был состояться большой концерт предательницы, запланированный на 20 апреля. Что ж, карма в действии.
- Из-за предательской позиции Лорак не сможет попрощаться с отцом, ведь дорога в Украину ей навсегда закрыта.