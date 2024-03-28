Что интересно, войну предательница умалчивает. В начале полномасштабного вторжения "птичка, которая дарит музыку без границ" исчезла из соцсетей и публичного пространства, а теперь продолжает открыто строить карьеру в России. Более того, предательница уже подала документы на получение российского гражданства.
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Ани Лорак сочувствует пострадавшим после теракта в "Крокусе"
Через несколько дней после теракта предательница опубликовала сообщение, в котором сообщила, что ее концерт, запланированный в "Крокус Сити Холле" на 19 апреля, не состоится. Также выразила соболезнования всем, кого задела эта трагедия.
Мои дорогие. Нет слов, чтобы описать чувства от того, что произошло в нашем любимом "Крокус Сити Холле". Мои соболезнования всем семьям, которые затронула эта трагедия. Скорейшего выздоровления пострадавшим,
– написала Лорак в посте.
Также предательница сообщила, что в ближайшее время организаторы объявят новую дату и площадку проведения концерта.
Ани Лорак о теракте в "Крокусе" / Скриншот из инстаграма предательницы
В то время, когда Украина страдает от постоянных российских обстрелов, гибнут мирные люди, дети, Лорак отмалчивается, наблюдает за террором, который проживают ее земляки. Более того, она, как и многие другие предатели и артисты, которых почему-то до сих пор слушают в Украине, продолжает работать в России, платить налоги и финансировать обстрелы и убийства украинцев.
Теракт в "Крокусе": главное
- Вечером 22 марта неизвестные устроили в ТЦ стрельбу и пожар. Во время этого теракта погибли почти 140 человек, еще почти 200 пострадали.
- Ответственность за теракт взяла на себя ИГИЛ. Однако в России заявляют, что видят в этой трагедии якобы "украинский след".
- В ГУР МО уже отреагировали на эти обвинения и отметили, что Украина не имеет никакого отношения к тому, что произошло.
- В Москве убеждают, что боевики после теракта бежали якобы в сторону украинского государства. Однако самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что они направлялись в сторону российско-белорусской границы.
- Западные СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что американская разведка имела информацию о том, что ИГИЛ готовит теракты. Кремль предупредили об угрозе. Однако Москва на это не отреагировала. РосСМИ вместо этого написали о том, что Соединенные Штаты Америки предоставили якобы общую информацию.