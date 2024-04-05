Андрей опубликовал архивное фото мамы – Валентины. К тому же поделился частью переписки с ней за сентябрь 2018 года.

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Как Бедняков растрогал подписчиков

Ведущий выложил фотографию своей матери и душевно подписал ее. По словам Андрея, он до сих пор не может удалить номер телефона женщины.

2 года как не могу удалить твой номер. Валентина Николаевна, Ваши внуки растут. Ксене почти 9, а Остапу 1,5 года. Я поел, анализ крови хороший, а куртка прикрывает попу. Набери, как сможешь. Люблю тебя,
– поделился ведущий.

Бедняков рассказал о смерти своей мамы

  • После начала вторжения, в Мариуполе находились сестра и мама Андрея.
  • В апреле 2022 года родным ведущего удалось выехать из города, который оккупировали россияне.
  • Однако, через два дня после эвакуации матери из Мариуполя, Бедняков сообщил, что ее сердце перестало биться.
  • Валентина болела и последние дни жизни была в коме. Бедняков об этом узнал от сестры уже после смерти матери.
  • Ведущий даже не смог попрощаться с мамой, о чем он очень сожалеет.