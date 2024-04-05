Андрей опубликовал архивное фото мамы – Валентины. К тому же поделился частью переписки с ней за сентябрь 2018 года.

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Ведущий выложил фотографию своей матери и душевно подписал ее. По словам Андрея, он до сих пор не может удалить номер телефона женщины.

2 года как не могу удалить твой номер. Валентина Николаевна, Ваши внуки растут. Ксене почти 9, а Остапу 1,5 года. Я поел, анализ крови хороший, а куртка прикрывает попу. Набери, как сможешь. Люблю тебя,

– поделился ведущий.

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