MELOVIN честно ответил, видел ли лицо загадочной Klavdia Petrivna

Настоящим открытием украинского шоубизнеса стала загадочная певица Klavdia Petrivna. О ее настоящей личности продолжают говорить даже знаменитости.

Среди них – известный певец MELOVIN. Артист признался, знает ли, кто скрывается за образом инкогнито-исполнительницы.

Не пропустите Самая загадочная певица Украины: кто на самом деле Klavdia Petrivna и как она стала популярной

По словам певца, он восхищается идеей анонимности Klavdia Petrivna, поскольку это сохраняет интригу и интерес публики. Для MELOVIN не является важным, кто именно скрывает свою личность за маской, потому что слушателей завораживает музыка.

Она заявила себя как артистка, которая скрывает свое лицо. Это очень интересно для людей, для публики – а кто? Это вызывает интерес к артисту, и это прекрасно,

– поделился музыкант.

Артист отметил, что случаев анонимности в украинском шоубизнесе еще не было. Впрочем, он привел пример с австралийской певицей Sia, которая также не раскрывала своего лица.

Мне не интересно кто это. Мне нравится созерцать за этим, как за одним из видов искусства. Я понимаю, что что-то, где закрывали лицо, было и на Востоке. Где-то была Sia, которая прикрывала свое лицо, а потом сняла свою маску, парик,

– подчеркнул MELOVIN.

Исполнитель добавил, что пока не знает, сможет ли присутствовать на концертах Klavdia Petrivna во Дворце Спорта. Как заверил артист, билеты у коллег он покупает, а не просит.

Напомним, на днях Klavdia Petrivna стала гостьей нового выпуска проекта Тины Кароль "Дом звукозаписи". Инкогнито-певица исполнила композицию Мирослава Скорика "Нарисуй мне ночь". В то же время звезда засветила свое лицо.