Ексклюзивно для Show 24 в рамках "Интервью24" за кулисами фестиваля Atlas United MELOVIN прокомментировал свои творческие планы, готовность к отношениям и страх оказаться на фронте. Также певец рассекретил, знает ли, кто скрывается за образом Klavdia Petrivna, больше интересных деталей – читайте далее в материале.

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Не готов слушать какого-то Васю, – о жизни во время войны

Вы часто подчеркиваете в ваших интервью, что надо жить здесь и сейчас, что нельзя откладывать жизнь, а получается ли у вас сейчас жить на полную, или возможно у вас есть мечты и идеи, реализацию которых вы сейчас откладываете?

Я считаю, что получается, потому что по-другому мой мозг не очень готов работать. Он не готов что-то откладывать, не готов слушать мнение какого-то Васи о том, что я что-то должен не делать и что-то не ко времени: что моя музыка не ко времени, что мои выступления могут быть не ко времени, что корпоративы не ко времени, что праздновать не ко времени, дни рождения не ко времени, свадьбы не ко времени.

У меня всегда вопрос к таким людям, а что вы делали с 2014 года? Вы что, отложили все, все эти годы? Я не понимаю этого. То есть понимаю эту ограниченность, но никому такого не пожелаю. Ты не знаешь, что будет завтра. Как моя сестра – прилетела ракета в Одессе, ее вытащили и прилетела вторая.

Со всей болью внутри – ты идешь работать и выходишь на сцену, чтобы у тебя не происходило в жизни, только потому, что как сегодня зрители Atlas являются лекарством. Кроме доказательной медицины, кроме моей работы с психотерапевтом.

Наша миссия, которая есть у каждого человека, будь то журналистика, или это написание песен, написание картин, какие-то благотворительные миссии, – это все имеет место. Неважно, что происходит, война всегда есть и была прецедентом. Большим прецедентом нашей планеты Земля из-за кон**ности базового человеческого бытия.

И здесь есть два варианта: либо умереть уже, ожидая, что что-то произойдет; либо просто жить, потому что другого варианта нет. Я всегда выбираю этот второй вариант: натяни улыбку и попробуй пожить еще, пока Вселенная дает тебе эту возможность.

Вы амбассадор "жить здесь и сейчас", продвигаете такие нарративы аудитории.

Ментальной здравости. Я просто понял, что тех, кто продвигает совсем обратные нарративы – их достаточно. Я не хочу быть в этой касте.

Альбома не будет, – о творческих планах

Сегодня на фестивале Atlas вы презентовали новую песню "Вбиваєш мене", эффектное выступление. Возможно, есть еще анонсы относительно ваших песен или это будет альбом. Над чем вы сейчас работаете?

Нет, альбома не будет, будут песни. Их много, потому что все, что происходит в жизни – какие-то трудности, неприятные моменты – я всегда стараюсь экологически разобраться с этим. И выбрать, как говорят, не первичный защитный механизм психики, а вторичный – не деградировать, а как-то экологично это выразить.

И помочь себе, в частности. Я всегда говорил, что не пишу музыку для кого-то. Я пишу ее для себя, потому что это моя психотерапия. А когда эта музыка может понравиться кому-то, то о таком вообще можно только мечтать. Когда это происходит, ты снова подчеркиваешь, что все правильно делаешь.

Ты с помощью музыки лечишь себя, а эта музыка – просто нонсенс, что лечит другие души, которым очень надо эта песня сейчас. Ее надо послушать, поплакать под нее, или наоборот – смотивироваться что-то сделать. У нас вообще музыка всегда является саундтреком дня, недели, месяца или целых лет. Если спросить кого-то, какой у тебя саундтрек твоего года, то всегда каждый человек назовет какую-то песню. И очень круто быть той песней.

Планируете ли коллаборации с другими артистами – с украинскими или с зарубежными?

Я очень много планировал. Но потом понял, что планирование это классно и планировать надо обязательно, но вносятся же свои коррективы от людей, с которыми ты также что-то планируешь. Это нормально, не все могут быть суперпедантичными.

Поэтому планы есть, а как оно получится... Понял, что лучше делать как с клипами. Например, клип на песню "Вбиваєш мене" уже снят. Я не сделал ни одного намека фанатам. Мне нравится что-то сделать и потом показать.

Иногда хочется поплакаться, – о самочувствии из-за войны

Сейчас идет уже третье лето после полномасштабного вторжения. И это лето, кажется, тяжелее, чем предыдущие. Как вы себя чувствуете? Как справляетесь в это время?

Думаю, что чувствую себя, как и многие, – тяжело. Но мы всегда можем выбирать: быть в позиции жертвы или в позиции победителя. Не всегда получается быть в позиции победителя. Иногда хочется поплакаться и быть в этой позиции жертвы.

Надо ставить дедлайн. Сколько я буду в позе жертвы – сегодня, завтра? Окей. А послезавтра – все, мы выйдем в позицию победителя. И тогда действительно можно жить. Чтобы не влетать в деструктив, не влетать в это отсутствие реакций, в отдельные искривления, а немножко балансировать. Сегодня плачем, а завтра обязательно посмеемся. Проживаем весь спектр эмоций.

Когда начинаешь сужать этот момент, то люди сгорают очень быстро. Даже количество суицидов в Украине выросло просто вдвое. И мы из каждого "утюга" слышим: не ко времени. Вам не ко времени, вы и "нековременяйте", а нам жизнь актуальна.

Если можем жить, то надо жить. И главное – не забывать о помощи военным, знакомым батальонам. Не забывать об этом. Они нуждаются в нашей помощи и поддержке. Объединяться. Чтобы жилось кайфово даже во время войны, но чтобы быть полезными.

Я не их хейтер, – о выступлении alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении

У вас за плечами уже 3 Нацотбора на Евровидение и одно выступление в 2018 году в Лиссабоне. Планируете ли еще побороться за право презентовать Украину на Евровидении?

Думаю, что с озвучиванием своих планов я завершу. Я все же выберу этот момент неожиданности в чем-то.

Относительно нынешнего Евровидения, как вы вообще оцениваете выступление alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении? Согласны ли вы с нашим третьим местом?

Прекрасно. Я не их хейтер – не хейтер alyona alyona и Jerry. Просто границы какого-то шоу всегда сужают и наделяют тебя этой конкурентной ноткой. Но в глобальном контексте – мы же знакомы с девушками, мы общались, выступали на одних мероприятиях.

С Аленой мы пели в центре для беженцев в Польше, ездили к ним. То есть нас объединяет не только этот отбор. А здесь в контексте шоу, конечно, вы становитесь все равно такими немножко воинственными "акулами" друг против друга.

Но, как я и говорил, я обожал эту песню до того, как впервые ее спели на Нацотборе. Когда я услышал ее, то понял, что будет тяжело. А выступлению я рад. Это было красиво. Это были классно завернутые метафоры с помощью и девушек, и Тани Муиньо. Это было гениально. Это был классный перформанс. Я их поздравляю!

Не важно, какое место там было. Их запомнили, это самое важное. Об Украине еще раз напомнили и о ней еще раз заговорили.

Клип на песню DREAMER, с которой MELOVIN выступил на Нацотборе: смотрите видео

Отравляет нашу культуру, – о российской музыке в украинских чартах

Несмотря на то, что продолжается война, в Украине сейчас все равно, достаточно качественной украинской музыки. Но люди продолжают слушать российскую. Недавно солистка Tember Blanche, комментируя это, назвала российскую музыку в украинских чартах – шлаком. Что вы можете сказать по этому поводу?

Согласен. Конечно, это очень похоже на те самые шлаки и токсины, которые отравляют организм и украинскую культуру. Я не сторонник радикальности, когда мы посягаем на свободу и права человека говорить на том языке, на котором он привык говорить. Но при этом я всегда настаиваю на том, что украинский язык важен – лучше общаться на нем.

Однако не теряю ума, мол, "нет, убивать". Нет, никогда в жизни никого не осуждаю в этом плане. Делаю свои выводы и сам решаю, как я хочу звучать. Я же всю жизнь разговаривал на русском, а сейчас не хочу. Кому-то так привычнее – окей.

А когда мы переходим в поле музыки и культуры – этого не должно быть вообще. Не должно, это очень странно получается.

Наверное, мое мнение будет не сильно популярно, но я считаю, что это должно быть на законодательном уровне. Прямо на законном уровне. Так же как продукция из России, которая массово продается. Мы видим, что есть такие продукты. Вы, наверное, тоже видели какие-то случаи. Это все продолжается и существует.

То есть если мы не хотим, чтобы здесь был российский товар, – а музыка все равно товар, потому что его покупают люди, – здесь должен быть во всех плоскостях один единственный закон, который не позволяет это делать. А бороться с каждым человеком отдельно никогда не получится. Должен просто быть закон.

Мне очень нравится закон, по которому за прослушивание российской музыки увеличили штраф. Я прекрасно к этому отношусь. Ты можешь дома слушать, что тебе вздумается, – пожалуйста, слушай, только не жалуйся, если соседи услышат и вызовут на тебя СБУ. Но в публичном месте? Надо все-таки немножко думать головой.

Мне не интересно, – о настоящей личности Klavdia Petrivna

Одним из открытий украинского шоу-бизнеса стала Klavdia Petrivna. Когда она появилась на концерте Артема Пивоварова, вы выражали восхищение этим проектом. Знаете ли, кто скрывается за образом Klavdia Petrivna? И будете ли на ее концерте во "Дворце спорта"?

Неважно, кто скрывается за образом Klavdia Petrivna, потому что мы слушаем эту музыку. Потому что она заявила себя как артистка, которая скрывает свое лицо. Это очень интересно для людей, для публики – а кто? Это вызывает интерес к артисту, и это прекрасно.

Мне не интересно кто это. Мне нравится созерцать за этим, как за одним из видов искусства. Я понимаю, что что-то, где закрывали лица, было и на Востоке. Где-то была Sia, которая прикрывала свое лицо, а потом сняла свою маску, парик. У нас в Украине не было такого, я не помню.

Буду ли на концерте? Я еще не знаю, потому что не знаю, что у меня будет по планам. Но билеты у коллег я не канючу – покупаю.

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Лучше жить не стало, – об изменениях после каминг-аута на Atlas

В 2021 году на Atlas вы совершили каминг-аут, как вы сами говорили – сбросили маски. За эти три года, чувствуете ли вы себя уже по-настоящему свободным? И как вы изменились за эти 3 года?

Напомню, что когда я делал каминг-аут, то полномасштабного вторжения не было. Чувствую ли себя относительно того, что я сделал свободным? Конечно, чувствую. Мне комфортно. Стало ли мне лучше жить после этого? Нет, но стало понятнее жить.

Что во мне изменилось самое масштабное с этого момента? Наверное, классный катализатор для собственного роста и развития. Потому что можно проследить, как изменился MELOVIN с жесткого и радикального эпатажа, который появился именно после каминг-аута.

Это очень понятное в психологии понятие – когда человек открывается, то становится радикально активным в этом направлении. Потому что хочет успеть показать все, что скрывал годами, все, что мечтал сделать. Это нормальный процесс. Это такой "крикливый эпатаж", как бы я его называл.

А потом, когда это успокаивается, ты чувствуешь себя комфортнее. Тебе уже не хочется ничего доказывать кому-то. Я не люблю эту позу жертвы, что меня обижают. Где обижают – за спиной, где-то в комментариях? Ни один человек за весь этот период времени не сказал мне ничего в лицо.

Ни один из молодых людей более правых взглядов, которые где-то, возможно, угрожали мне... Ни один такой человек не сказал мне ничего на улице. Знаете, почему? Потому что он думал, что MELOVIN будет ходить в шипах, а MELOVIN – просто человек, парень, который в футболке ходит себе и радуется жизни. Плюс, все смелые, конечно, в интернете.

Для меня это ужасная трагедия, – об убийстве Ирины Фарион

Война внесла много коррективов. Так же, например, как и смерть Ирины Фарион. Для меня это ужасная трагедия. Что о свободе?

Мне было страшно сегодня делать выстрел во время перфоманса. Я очень за это переживал, что это может иметь какой-то странный вид. А потом посидел, подумал с командой и понял, что к этому надо относиться, как прежде всего к перфомансу, к возможности напомнить людям посреди перфоманса важный месседж. И я абсолютно уверен, что Ирина Дмитриевна просто заценила бы это, потому что это возможность, собственно.

Я понял, что это же о совсем другом. Я же не провожу параллель с этим, потому что наш перфоманс был уже готов даже до ситуации с кандидатом в президенты Дональдом Трампом. Такая же история. Но в кинолентах сейчас также показывают, как в кого-то стреляют. У нас также часть перфоманса, у нас другая история.

Мое сердце свободно, – об отношениях и идеальном партнере

Раньше вы говорили, что ваше сердце свободно. Изменилось ли это, или оно до сих пор свободно?

Мое сердце остается свободным.

Готовы ли вы к отношениям? Или пока сосредотачиваетесь на карьере?

Я бы спросил иначе: готовы ли отношения ко мне. Это весь ответ.

А какой вообще у вас идеальный партнер?

Нет идеального. Честность.

Конечно, я сц*у, – про страх мобилизации

Тогда о честности. Вы один из немногих, кто откровенно говорит, что имеет страх идти на фронт. Вопрос мобилизации сейчас вообще очень актуален, обновили ли данные? И, возможно, ваши мысли относительно вероятной службы изменились?

У меня не изменились мысли относительно вероятной службы, потому что мой страх умереть никуда не делся, как и у каждого психически здорового человека.

Есть люди, которые живут этим – военным делом. Есть люди, которые оперируют; есть люди, которые поют; есть люди, которые занимаются искусством. Есть разные люди, которые занимают свои ниши. Я не скажу, что моя профессия важнее той профессии, за ту оборону, которую несут ребята и девушки.

Ни в коем случае я не назову свою работу культурным фронтом. Меня очень это раздражает. Я лишь просто сказал, что, конечно, я с*у. Призовут – я не знаю, куда деваться. Значит так и будет, значит такая судьба – пойти и защищать границу Украины. Поймут, что моя работа может принести что-то больше государству – спасибо и на этом.