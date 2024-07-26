Серед них – відомий співак MELOVIN. Артист зізнався, чи знає, хто ховається за образом інкогніто-виконавиці.

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За словами співака, він захоплюється ідеєю анонімності Klavdia Petrivna, оскільки це зберігає інтригу та цікавість публіки. Для MELOVIN не є важливим, хто саме приховує свою особистість за маскою, бо слухачів зачаровує музика.

Вона заявила себе як артистка, яка приховує своє обличчя. Це дуже цікаво для людей, для публіки – а хто? Це викликає цікавість до артиста, і це прекрасно,

– поділився музикант.

Повне інтерв'ю з MELOVIN читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24"

Артист зазначив, що випадків анонімності в українському шоубізнесі ще не було. Втім, він навів приклад з австралійською співачкою Sia, яка також не розкривала свого обличчя.

Мені не цікаво хто це. Мені подобається споглядати за цим, як за одним з видів мистецтва. Я розумію, що щось, де закривали обличчя, було і на Сході. Десь була Sia, яка прикривала своє обличчя, а потім зняла свою маску, перуку,

– підкреслив MELOVIN.

Виконавець додав, що поки не знає, чи зможе бути присутнім на концертах Klavdia Petrivna у Палаці Спорту. Як запевнив артист, квитки у колег він купує, а не просить.

Нагадаємо, днями Klavdia Petrivna стала гостею нового випуску проєкту Тіни Кароль "Дім звукозапису". Інкогніто-співачка виконала композицію Мирослава Скорика "Намалюй мені ніч". Водночас зірка засвітила своє обличчя.