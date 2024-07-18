Она исполнила песню Мирослава Скорика "Нарисуй мне ночь". Klavdia отметила, что подарила этой композиции новую жизнь для современного поколения.

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Певица отметила, что "Нарисуй мне ночь" считает уникальной и волшебной.

Именно с нее у меня началась любовь ко всем ретро-песням: Мирослава Скорика, в том числе и Владимира Ивасюка, Игоря Билозира. У нас очень много композиторов гениальных... Как "Червона рута". Я их примерно на одном уровне воспринимаю. Эта песня очень важна для меня,

– поделилась Klavdia.

Для записи новой версии трека был приглашен известный женский кавер-бэнд Freedom-jazz.

Кроме того, выпуск содержит интервью с оригинальными исполнителями композиции, включая солистку ансамбля "Веселые скрипки" Любовь Чайковскую и других музыкантов, которые рассказали об успехе песни в 1965 году.

"Дом звукозаписи": смотрите выпуск онлайн

Что такое "Дом звукозаписи"

Это музыкальная программа на ютубе, созданная Тиной Кароль. Основная цель шоу – возродить забытые украинские песни. Формат программы предусматривает, что в каждом выпуске Тина приглашает гостя-музыканта. Вместе они создают новую версию выбранной песни и рассказывают ее историю. Съемки происходят в историческом Доме звукозаписи Украинского радио, что имеет более 50-летнюю историю. Среди приглашенных артистов были такие известные исполнители как Юлия Санина, SHUMEI, ONUKA и LELY45.