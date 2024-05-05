В материале Show 24 узнавайте все, что сейчас известно о загадочной Klavdia Petrivna. Начиная от ее пути к популярности, до настоящего имени.

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Как начинался путь Klavdia Petrivna

Начнем с псевдонима певицы – Klavdia Petrivna. Имя Клавдии Петровны есть в романе писателя Владимира Винниченко "Записки Кирпатого Мефістофеля". Очевидно, это одно из любимых произведений певицы.

Отрывки песен Klavdia Petrivna сначала стали появляться в тиктоке, а уже 3 августа артистка опубликовала их в своем телеграм-канале. Тогда количество ее поклонников резко возросло до 10 тысяч. Впоследствии девушка анонсировала выход мини-альбома, но за два дня до его премьеры кто-то незаконно выложил ее песни на стриминговых платформах.



Klavdia Petrivna о краже песен / Коллаж Show 24

Ситуация получила огласку, так о певице узнали еще больше людей. Впоследствии песни Klavdia Petrivna таки официально вышли на площадках. Уже тогда начались обсуждения относительно того, кто такая Klavdia Petrivna, сколько ей лет, и создал ли ее треки искусственный интеллект.

Впоследствии Klavdia Petrivna подписала контракт с лейблом

Среди песен Klavdia Petrivna есть совместный трек с исполнителем OSTY, сотрудничающий с лейблом Nebo Music. К нему присоединилась и сама певица. Лейблу помогает более масштабная компания Pomitni.

Клавдия Петровна – это начало новой эпохи украинской музыки. Амбициозная, уверенная, яркая и загадочная артистка, чей голос, надеемся, запомнится на десятилетия,

– сказала СЕО лейбла Екатерина Шевченко для "Лирум".

Что известно о Klavdia Petrivna

Известно о том, что Klavdia Petrivna – это юная исполнительница, которая еще учится в колледже. Родом она из Львовской области, вероятнее всего, Дрогобыча. Она невысокого роста и, вероятно, с белокурыми волосами.

Слушатели выдвигали множество вариантов, которые известные артисты могли скрыть свое лицо. Ее имя приписывали Тине Кароль, Маше Кондратенко (которая получила награду от ее имени), певице KOLA, Лилу45, Кристине Соловий и многим другим.

Но пока пользователи и артисты сходятся во мнении, что ее настоящее имя – Соломия Опрышко. Это подтвердил музыкальный блогер Макс Нагорняк, что давно с ней знаком; блогер Богдан Беспалов, Алина Гросу.

Настоящее лицо Klavdia Petrivna: видео

Песни Klavdia Petrivna

В 2023 году у певицы вышло два альбома: "Бережи мене" (в который вошло 4 песни) и мини-альбом "Зима" тоже с четырьмя песнями. Кроме того, Klavdia Petrivna выпустила несколько синглов. Одним из самых популярных треков стал "Я щаслива" – его процитировала первая леди Елена Зеленская во время Третьего Саммита первых леди и джентльменов.

Klavdia Petrivna – "Я щаслива": слушайте трек онлайн

По словам Екатерины Шевченко, главными героинями песен Klavdia Petrivna являются девушки и женщины. Тексты рассказывают об их различных эмоциях и состояниях. Иногда поведение героини может быть эгоистичным, а порой она показывает, что является привлекательной для мужчин.

Klavdia Petrivna – "Я тобі брехала": слушайте онлайн

Klavdia Petrivna выходит на публику

Первое появление Klavdia Petrivna на публике состоялось во время большого концерта Артема Пивоварова. Тогда звезды представили их совместную песню "Барабан". Klavdia Petrivna появлялась на всех трех выступлениях, но неизвестно, была ли это одна и та же исполнительница.

Первый выход Klavdia Petrivna: видео

После премьеры трека анонимная певица также посещала радио и дала первое интервью. Но и там она сохраняла таинственный образ.

Дебютный концерт Klavdia Petrivna состоится уже в этом году, 30 августа. За несколько дней раскупили почти все билеты: таким масштабным был ажиотаж. Поэтому певица анонсировала и второе выступление – на следующий день, 31 августа. В анонсе артистка обещала "раскрыть все карты", но неизвестно, готова ли она показать свое лицо.