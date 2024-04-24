После первого появления артистки на публике в сети все активнее обсуждают, кем на самом деле является Klavdia Petrivna. Уже совсем скоро мы узнаем, кто скрывается за этим именем.

К слову Klavdia Petrivna впервые вышла на публику: кто может скрываться под маской загадочной артистки

Стартовала продажа билетов на концерт Klavdia Petrivna

Появление на концерте Артема Пивоварова стало своеобразной репетицией для артистки перед первым сольным выступлением для своих поклонников. 30 августа этого года Klavdia Petrivna выступит во "Дворце спорта" в Киеве. Уже стартовала продажа билетов на концерт.

В анонсе к выступлению говорится о том, что певица наконец "готова раскрыть все карты".

Цена билетов на концерт Klavdia Petrivna

Стоимость стартует от 499 гривен, это места последнего ряда секций, обозначенных фиолетовым цветом. В то же время цена билетов здесь варьируется до 1049 гривен.

В голубых секциях цена от 1249 до 1749 гривен.

В малиновой достигает 7499 гривен.

В первой фан-зоне цена составляет 949 гривен, а во второй – 699 гривен.

В то же время из-за безумного ажиотажа надо выстоять в электронной очереди. Также указано, что первые 1000 билетов распродали за 22 минуты.

Концертный зал выступления Klavdia Petrivna / Скриншот с concert.ua

Клавдия Петровна в течение года держала свою личность в секрете и наконец готова раскрыть все карты. Кто она?

– говорится в анонсе концерта.



Стартовала продажа билетов на концерт Klavdia Petrivna / Скриншот с concert.ua

Что известно о Klavdia Petrivna