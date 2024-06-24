Юрий Фалеса родился в 1961 году в Свердловской области (РФ). Через год времени семья перебралась в Мариуполь Донецкой области. Там парень пошел в первый класс, а вот заканчивать обучение пришлось в Магадане, ведь семья снова переехала. Что известно о жизни продюсера и где он сейчас – далее в материале Show 24.

К теме Где сейчас горе-стендапер Андрей Щегель, который несмотря на наличие трех повесток, сбежал из Украины

Путь к продюсерской карьере

Фальоса закончил музыкальную школу и училище, впоследствии получил образование в Киевском институте гражданской авиации. Во время учебы играл на гитаре в рок-группе "Крок", а затем – в группе "Альциона". Последний – даже собирал стадионы по всему СССР. Из-за учебы Юрий не имел возможности постоянно гастролировать, поэтому ушел со сцены, но продолжил выступать и петь в столичных ресторанах.

Впоследствии судьба забросила на работу главного инженера в Магаданском аэропорту, а через некоторое время мужчина даже стал начальником отдела спецтранспорта Магаданского управления гражданской авиации.

С последующими годами Фалеса получил еще несколько образований в различных вузах, а в конце 80-х начале 90-х начал открывать собственные кооперативы.

В 1992 году переехал жить в Черновцы. Вместе с друзьями открыли продюсерский центр "Титан". В то время Юрий познакомился с Каролиной Куек (более известной, как Ани Лорак).

Сотрудничество с артистами

Одним из первых успешных проектов стало лицо предательницы Ани Лорак. Кроме профессионального аспекта жизни, обоих объединяли и романтические отношения.

Продюсер рассказывал, что влюбился в Каролину, когда впервые увидел ее на сцене. Девушке на тот момент было 13 лет.

Впоследствии Юрий подписал с ней контракт на 10 лет и научил практически всему. Сама певица признавалась, что именно он научил ее "есть ножом и вилкой".

Ани Лорак и Юрий Фалеса / Фото издания dialog.ua

Далее Фалеса сотрудничал с певицей Микой Ньютон (настоящее имя – Оксана Грицай). Продюсер рассказывал, что вложил очень много денег в развитие исполнительницы. По-настоящему Мика "выстрелила" в России.

С девушкой Юрий познакомился в Скадовске на песенном конкурсе. Они подписали контракт и начали работать над образом, стилем и песнями.

Мика Ньютон и Юрий Фалеса / Фото ТСН

Через несколько лет Мика Ньютон подала в суд на продюсера, ведь была уверена, что мужчина и компания присвоили средства певицы. Насколько известно, то исполнительница выиграла судебные заседания, а Фалеса в то время погряз в долгах.

Сам продюсер рассказывал, что он вложил в нее все деньги, а артистка не понимала, что даже после пяти лет сотрудничества долги не остаются отработанными. Он уверял, что в отличие от Мики Ньютон, Ани Лорак отработала все средства, которые в нее вложили, и даже больше.

Фальоса также имел и другие проекты: Маша Гойя, Яна Романова, группа "Bionik", Маша Собко и другие.

Личная жизнь

В 1983 году мужчина женился на девушке Ольге, с которой в браке прожил 11 лет. У пары родился сын Артем, который является директором компании "Falyosa Family Factory" и дочь Иванна, которая работает переводчицей и преподает иностранные языки.

От жены продюсер ушел из-за нового увлечения – Ани Лорак. Несмотря на то, что Фалеса был старше своей избранницы на 18 лет, это не помешало прожить им вместе 13 лет в гражданском браке. Юрий рассказывал, что ему до сих пор неприятно вспоминать о том, как впоследствии сложились их отношения.

Ани Лорак и Юрий Фалеса / Фото издания kulpravda.com

Я думаю, что я научил ее всему. И как вести себя с мужчинами, и как с генералами, и с президентами, и с бизнесменами. Каждый мужчина хотел бы такую женщину, – рассказывал Фалеса о Лорак.

Певица ушла от мужа, потому что закрутила роман с украинским футболистом Сергеем Ребровым. В то время, действующий тренер сборной Украины по футболу, был женат и воспитывал сына. Два семейства дружили и часто встречались.

Впоследствии между Сергеем и Каролиной разразились чувства. По слухам, Ребров не хотел разводиться с женой, поэтому предложил певице остаться любовницей, но она якобы отказалась. Фалеса до сих пор не может простить такого поступка исполнительницы.

После расставания с Лорак, Юрий встречался три года с художницей Ольгой Вишневской, а в 2012 году судьба свела продюсера с певицей Машей Гойя. Долгое время все думали, что пара поженилась, однако в одном из интервью женщина поделилась, что Фалеса делал ей предложение, но она не согласилась.

Пара познакомилась благодаря исполнительнице Светлане Тарабаровой, которая сказала девушке, что продюсер ищет певицу. Она пошла на пробы и начала сотрудничество с мужчиной. По ее словам, тогда Фалеса был в долгах из-за решения суда по делу с Микой Ньютон, и им пришлось все начинать с "минусов".

Впоследствии рабочие отношения переросли в роман. Женщина рассказывала, что мужчина хотел жениться, но она отказалась, потому что не любила его. В 2015 году стало известно, что пара разводится. Причина – измена певицы с влиятельным иностранцем.

В 2016 году Юрий женился на 19-летней Екатерине, а через год у пары родился сын Александр.

Где сейчас Юрий Фалеса

16 марта 2022 года в дом продюсера, который располагался в Подольском районе Киева, попал вражеский снаряд. Тогда Фалеса сообщил, что ни дома, ни студии, у него больше нет.

Дом Юрия Фалесы / Фото из фейсбука продюсера

Впоследствии мужчина исчез с радаров публичности. Экс-сотрудница, Маша Гойя, сообщила, что Фалеса перебрался жить в Россию.

В переписке со Славой Деминым, продюсер сказал, что находится не в стране-агрессоре, а в украинском Крыму. По его словам, он поехал на полуостров, чтобы привести в порядок могилу отца, а через некоторое время планирует восстановить дом в Киеве, который уничтожили россияне.

Однако как Фалеса попал на временно оккупированную территорию – вопрос остается открытым.