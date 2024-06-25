Александр Пономарев трогательно почтил память покойной матери – Любови Анатольевны. Он посвятил ей щемящее сообщение.
К слову Мне жаль их, – Пономарев неожиданно высказался о предательницах Лорак и Повалий
Исполнитель рассказал, что сегодня, 25 июня, прошло 20 лет со смерти матери. Александр Пономарев опубликовал архивное черно-белое фото Любови Анатольевны, которая была родом из Донецкой области.
Сегодня 20 лет как тебя нет, мама! Царство Небесное рабе Божьей Любви! Помним,
– написал Александр Пономарев.
Мама Александра Пономарева / Фото из инстаграма Александра Пономарева
Чем известен Александр Пономарев
- Александр Пономарев в детстве до 18 лет занимался боксом. Но именно мама заметила в нем еще один талант – певческий. Свое первое фортепиано он получил, когда заканчивал восьмой класс в школе.
- На одном из поединков Александр пропустил удар, у него ухудшилось зрение. Врачи посоветовали ему оставить спорт, поэтому он поступил в музыкальное училище.
- В 1993 Александр Пономарев выиграл на фестивале "Червона рута". Через 3 года вышел его первый альбом "С утра до ночи". Впоследствии вышла вторая пластинка, а за ней состоялся большой сольный концерт "Первая и последняя любовь". В 2003 году Пономарев стал первым представителем от Украины на Евровидении.
- Сейчас Александр Пономарев вместе с Дзидзьо и Юрием Горбуновым организуют благотворительные концерты как в Украине, так и за рубежом.