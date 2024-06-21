Все бумаги готовы, – известный украинский писатель поступил в ВСУ

Украинский писатель и волонтер Мартын Якуб пополнил ряды ВСУ. 20 июня мужчина рассказал об этом поклонникам.

Звезды в последнее время активно приобщаются к военной службе. Так, недавно музыкант и писатель Сергей Жадан вступил в Нацгвардию.

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Мартин опубликовал пост, где отметил, что прошел все необходимые процедуры для поступления на службу, в частности ВЛК. В то же время он сообщил, что уже на следующей неделе поедет в учебный центр. Писатель показал свои фотографии, которые сделал для документов. На кадрах он улыбающийся предстал в военной форме.

Иду на контракт в ВСУ. Все бумаги готовы, ВЛК прошел, фотографии красивые сделал. На следующей неделе еду в учебный центр,

– рассказал Якуб.

Весной 2023 года он представил выставку "Живые "расстрелянные"" в Житомире. В работу вошло 15 изображений писателей "Расстрелянного Возрождения". Интересно, что фото были сгенерированы искусственным интеллектом.

Также мужчина создал календарь "Титаны двадцатых" на 2024 год с фотографиями авторов того периода. Все средства от продажи идут на помощь ВСУ.

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