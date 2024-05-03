Зрители в Украине смогут наблюдать за событиями как онлайн, так и по телевидению. К тому же для этого есть несколько различных платформ.

Интересно alyona alyona и Jerry Heil представят Украину на Евровидении-2024: текст и перевод песни

Где смотреть первый полуфинал Евровидения-2024

В Украине для трансляции полуфинала песенного конкурса было выбрано несколько платформ. Среди них "Суспільне. Культура", сайт Eurovision.ua и ютуб-канал "Евровидение Украина".

Что известно о выступлении украинок на Евровидении-2024

alyona alyona & Jerry Heil выступят на большой сцене в Швеции 7 мая. Дуэт уже прибыл в Мальме и сейчас проводит важные репетиции перед песенным конкурсом.

Исполнители представят Украину с треком Teresa & Maria, сочетающий хоровой вокал и луперное вступление.

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