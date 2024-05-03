Зрители в Украине смогут наблюдать за событиями как онлайн, так и по телевидению. К тому же для этого есть несколько различных платформ.
Интересно alyona alyona и Jerry Heil представят Украину на Евровидении-2024: текст и перевод песни
Где смотреть первый полуфинал Евровидения-2024
В Украине для трансляции полуфинала песенного конкурса было выбрано несколько платформ. Среди них "Суспільне. Культура", сайт Eurovision.ua и ютуб-канал "Евровидение Украина".
Что известно о выступлении украинок на Евровидении-2024
- alyona alyona & Jerry Heil выступят на большой сцене в Швеции 7 мая. Дуэт уже прибыл в Мальме и сейчас проводит важные репетиции перед песенным конкурсом.
- Исполнители представят Украину с треком Teresa & Maria, сочетающий хоровой вокал и луперное вступление.
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- В целом Альона и Яна довольны своим номером и костюмами, но признали необходимость их совершенствования.
- Отметим, выступление артисток создала известный украинский режиссер Таня Муиньо.
- По последним прогнозам букмекеров, хорватский певец Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim вышел в лидеры с 24% шансов на победу. Следом за ним идет певец Nemo из Швейцарии с треком The Code. Тройку лидеров закрывают представительницы Украины – alyona alyona и Jerry Heil.