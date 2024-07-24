Во время отпуска: MamaRika взбудоражила воображение фанов откровенными фото топлес

Украинская певица MamaRika порадовала поклонников пикантным контентом. Артистка показала фото из отпуска, на котором предстала лишь в нижнем белье.

На днях исполнительница поделилась, сколько имела половых партнеров. По словам звезды, она не стесняется своего опыта и неоднократно признавалась своему мужу Сергею Середе о мужчинах, с которыми имела интим. Как отметила артистка, у нее было много половых партнеров. Среди них – более 20 человек.

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MamaRika опубликовала фотографию, на которой предстала топлес. Соблазнительно выгибаясь перед камерой, артистка прикрыла интимные места рукой. Волосы исполнительница завязала в хвост и показала роскошный результат маммопластики, которую сделала несколько месяцев назад.

Традиционно звезда сделала кадр в зеркале во время отпуска. Однако, знаменитость сообщила о плохом самочувствии, о чем также свидетельствуют таблетки, которые лежат на столе MamaRika.



MamaRika показалась топлес / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, недавно MamaRika презентовала песню "Шепчет дождь" вместе с артистом-военным Balsam. Композиция освещает историю разлуки пар, с которой сталкивается немало украинцев. Тему песни артистам "буквально надиктовал космос". Исполнители верят, что трек сможет захватить сердца слушателей.