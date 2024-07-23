Тогда говорили, что сумма, за которую можно было провести время с девушкой из "ВИА Гры", достигала от 10 тысяч долларов. Алена, которая недавно высказалась об отношении к Константину Меладзе, прокомментировала сплетни о встречах.

Не пропустите Была в составе "ВИА Гры", а сейчас ищет себя: куда исчезла Алена Винницкая

Винницкая заверила, что ей лично ничего не предлагали, хотя разговоры об этом были. Впрочем, артистка вспомнила о печальном случае на одном из концертов, когда ей вместе с другими участницами пришлось убегать от упрямых мужчин.

Были случаи прямо на концертах, когда предлагали через охранника и менеджера. Был просто ужасный случай в Астане, когда мы просто убегали оттуда. Я даже не знаю, сколько они предлагали, но денег было много,

– отметила Алена.

Певица призналась, что в те времена была очень наивной и не понимала большинства вещей. Однако, после ее выхода из "ВИА Гры" исполнительница почувствовала определенные изменения в себе.

У меня этап взросления очень поздно начался. Я очень долго осталась ребенком, была наивной и верила всем людям. У меня в голове даже не укладывалось, что кто-то может меня предать,

– отметила Винницкая.

Напомним, в 2000-м Алена присоединилась к составу группы "ВИА Гра", который принес ей бешеную популярность. Через три года она покинула коллектив и начала сольную карьеру. Самыми успешными альбомами артистки являются "Солнце" и "007". После начала вторжения Винницкая исчезла из публичного пространства на два года, впрочем, недавно заявила о себе. Исполнительница сейчас занимается своим фондом, который разработал программу "Новая перспектива", что оказывает психологическую поддержку ветеранам войны.