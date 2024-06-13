В конце апреля этого года исполнительница впервые показала результат маммопластики. Тогда звезда опубликовала кадр в ванной.

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Артистка в своих соцсетях показала серию фотографий, на фоне которых виднеются горы. MamaRika предстала в леопардовом купальнике, который подчеркивает ее красоту. В то же время этими кадрами исполнительница продемонстрировала результат маммопластики, которую сделала в январе этого года.

К тому же певица призналась, что учится любить себя, но ей пока сложно из-за самокритики. Артистка поделилась, что уже на протяжении трех лет пытается "собрать себя в кучу".

Также MamaRika рассказала, что каждая новая морщина на лице вызывает еще большее стремление работать над собой. Впрочем, звезда активно занимается физической и моральной работой над совершенствованием себя, поскольку считает, что только так стоит решать проблемы с самокритикой.

Вопрос лишь в том, или в бесконечных самокопаниях, когда-то наступит день, когда я успокоюсь и скажу себе: "Я люблю тебя со всем твоим ла***м и без него, всякой люблю! Отцепись уже от себя, и просто живи!",

– написала знаменитость.

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