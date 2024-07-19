Вместе с артисткой был ее муж – комик Сергей Середа. Супруги должны были честно ответить, сколько имели половых партнеров за жизнь.

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Юморист решил скрыть конкретное количество женщин, с которыми имел интимные отношения. Впрочем, он заверил, что жена – его единственная половая партнерша. В то же время исполнительница не стеснялась поделиться своим опытом. По словам MamaRika, она неоднократно признавалась Сергею о мужчинах, с которыми имела интим.

Давайте честно, я куртизанка со стажем. Мне 35 лет, у меня дети и муж. Да, я любила немножко заскочить на приключение. Бывало, но я вовремя остановилась и встретила любовь всей своей жизни,

– подчеркнула певица.

Как отметила артистка, у нее было много половых партнеров. Их было более 20 человек.

Конечно (более 20 – Show 24). Мы в каком веке живем? Я говорю, как есть. У меня есть опыт,

– отметила звезда.

MamaRika о своих половых партнерах: смотрите видео онлайн

Напомним, на днях MamaRika запремьерила песню "Шепчет дождь" вместе с артистом-военным Balsam. Трек рассказывает о разлуке, которую переживает немало украинских пар. Тема песни – актуальная и болезненная, ее артистам "буквально надиктовал космос".