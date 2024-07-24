Під час відпустки: MamaRika розбурхала уяву фанів відвертими фото топлес

Українська співачка MamaRika потішила прихильників пікантним контентом. Артистка показала фото з відпустки, на якому постала лише в спідній білизні.

Днями виконавиця поділилася, скільки мала статевих партнерів. За словами зірки, вона не соромиться свого досвіду та неодноразово зізнавалася своєму чоловікові Сергію Середі про чоловіків, з якими мала інтим. Як зазначила артистка, у неї було багато статевих партнерів. Серед них – понад 20 людей.

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MamaRika опублікувала світлину, на якій постала топлес. Спокусливо вигинаючись перед камерою, артистка прикрила інтимні місця рукою. Волосся виконавиця зав'язала у хвіст та показала розкішний результат мамопластики, яку зробила кілька місяців тому.

Традиційно зірка зробила кадр у дзеркалі під час відпустки. Однак, знаменитість повідомила про погане самопочуття, про що також свідчать пігулки, які лежать на столі MamaRika.



MamaRika показалася топлес / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, нещодавно MamaRika презентувала пісню "Шепоче дощ" разом з артистом-військовим Balsam. Композиція висвітлює історію розлуки пар, з якою стикається чимало українців.Тему пісні артистам "буквально надиктував космос". Виконавці вірять, що трек знайде зможе заполонити серця слухачів.