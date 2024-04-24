MamaRika показала результат маммопластики: пикантное фото в ванной
Источник:MamaRika
Украинская певица MamaRika недавно перенесла пластическую операцию. Так, женщина поделилась результатом маммопластики с поклонниками.
Артистка, которая сейчас преодолевает кризис в браке с мужем, выложила пикантное фото с результатом операции. К тому же она остроумно подписала эту фотографию.
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MamaRika поделилась результатом маммопластики
В своих соцсетях певица опубликовала черно-белую фотографию. На ней можно увидеть ванную комнату и артистку, которая предстала топлес. Так, MamaRika поделилась результатом маммопластики с поклонниками.
К тому же женщина остроумно подписала кадр. Она попросила поклонников посмотреть на другие ее фотографии.
Знаю, на что вы смотрите. Но лучше посмотрите следующие сториз,
– с юмором написала певица.
MamaRika сделала маммопластику / Скриншот из инстаграмм-сторис певицы
Что известно о кризисе в браке MamaRika
- Артистка призналась поклонникам, что переживает кризис в отношениях с мужем такого масштаба, которого не было за все девять лет.
- В то же время певица дебютировала с треком "Кто-то идет", через который передала свои эмоции относительно проблем в браке.
- Позже женщина объяснила, что долгое время с Сергеем Середой была сосредоточена на рутине и так, они устали друг от друга.
- 13 апреля MamaRika праздновала день рождения. По этому случаю ее публично поздравил муж и отметил, что их пара все преодолеет.
- Также недавно Сергей Середа рассказал, как пара решает проблемы в отношениях. Он признался, что супруги спасают брак с помощью искренних и откровенных разговоров наедине.