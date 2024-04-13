Сергей Середа убежден, что им с любимой удастся преодолеть все трудности. К тому же он отметил, что до сих пор любит Анастасию и гордится ею.

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Как Сергей Середа поздравил MamaRika

Юморист распространил милое видео супругов и написал трогательное поздравление.

Люблю тебя, горжусь тобой, твои мечты непременно сбудутся, потому что ты очень сильная! Хотя для меня ты всегда будешь моей маленькой девочкой. Ты самая лучшая мама для нашего сына и жена с которой мне невероятно повезло! Все остальное скажу тебе лично,

– отметил шоумен.

Сергей добавил, что несмотря на кризис в отношениях, он верит, что их семья сможет все преодолеть.

Что известно о проблеме в отношениях певицы и юмориста

Недавно Анастасия рассказала, что ее девятилетние отношения с Сергеем переживают большой кризис. Супруги на грани разрыва.

Скипали это все на потом. Работа, дети, кипиш. И ты постоянно не находишь время на то, чтобы воспринять серьезно, обсудить и что-то с этим сделать. У нас полная жопа сейчас. У нас кризис такого масштаба, которого не было за все девять лет, что мы вместе,

– рассказывала исполнительница.

Свои эмоции артистка решила выразить в новом треке "Кто-то придет".