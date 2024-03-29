Полномасштабное вторжение изменило жизнь каждого украинца. Впрочем, к сожалению, некоторые забывают, что война продолжается, даже если вы в сотнях километров от линии фронта. Об этом напоминает и вирусная песня военного ВСУ с позывным Скорпион.

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История песни "За териконами"

Более полугода назад защитник Михаил Стасула опубликовал в сети щемящий трек "За териконами", который посвятил своему погибшему собрату по позывному Барон.

Скорпион написал текст в одном из окопов вблизи Марьинки после того, как потерял своего друга, по имени Ростислав Терлецкий, который погиб 17 ноября 2022 года.

В трогательной песне, от которой появляются мурашки по коже, военный делится воспоминаниями, как они с Ростиславом, сидя в подвалах Марьинки, видели терриконы, которые заняли вражеские войска.

Впоследствии инкогнито-группа #МюслиUA положила текст на музыку. Главный месседж сингла – не забывать, что война не где-то там далеко, а гораздо ближе.

Премьера "За териконами" состоялась в октябре 2023 года. Сейчас клип насчитывает более 2,5 миллионов просмотров. Видео занимает 57 позицию в списке самых популярных видео на YouTube.

"За териконами" также стал трендом в тикток

Недавно в тикток завирусилось выступление Скорпиона и #МюслиUA во время концерта Вечернего Квартала. Видео трогательного номера настолько поразило сеть, что сейчас оно находится в трендах не только тикток, но и YouTube (выступление занимает 2 позицию в перечне трендов платформы).

В ролике можно увидеть, что юзеры в тикток совершенно не скрывают своих слез и эмоций от щемящей песни. Кроме того, немало видеореакций на выступление было снято именно военными.

Миша Скорпион и #МюслиUA – За териконами – смотреть онлайн полное выступление на Вечернем Квартале: