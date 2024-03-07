Алан Бадоев начал работать с Максом Барских с 2009 года. Тогда он понял, что это очень талантливый артист, у которого есть возможности для дальнейшего развития. В то же время режиссер не ожидал, как Барских как уязвимый человек поведет себя после 24 февраля.

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Как Барских дал пощечину России

Макс Барских – его в России не любят, и любят тоже. Все что произошло с Максом, это пощечина всему российскому шоу-бизнесу, режиму. Никто не думал, что он так поведет себя. Честно говоря, даже я не думал. Он записал первое видео-обращение, когда я спал. Это было его внутреннее. Человек, который не ведет в принципе социальные сети,

– поделился Алан Бадоев.

Продюсер рассказал, что за два года полномасштабного вторжения россияне воруют песни Макса Барских, переделывают его слова или музыку. Все потому, что в первые недели певец удалил треки с российских площадок.

"Война сбросила все маски. Оказался характер со стальными яйцами. Не было бы Макса, не знаю, где бы я был и куда бы меня занесло. Он проявил себя как Джейсон Стейтем. Я никогда в жизни не думал, что этот субтильный двухметровый парень может так жестко и конкретно вести себя", – заметил режиссер.



Алан Бадоев и Макс Барских / Фото из инстаграма Алана Бадоева

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