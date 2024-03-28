Новая песня группы "Бумбокс" была записана за два дня работы в берлинской студии Trixx. На руках у музыкантов был лишь один куплет и кусок припева. По мнению Андрея Хлывнюка, это самая необычная композиция из его репертуара.

Смотрите также Тогда и сейчас: как изменился Андрей Хлывнюк за 20 лет музыкальной карьеры

Новая песня группы "Бумбокс"

Песня "Фіртка" начинается с кантри, а позже звучание меняется мощным блюз-роком. Гитарист группы поделился, что рад тому, что американский стиль теперь есть в музыке "Бумбокса".

"Фіртка" – песня без какого-либо подтекста, просто песня о любви, с ангелами, чертями, блюзом и фанком,

– описал хит Андрей Хлывнюк.

Побратим Андрея Хлывнюка по подразделению патрульной полиции "София" выступил композитором и вторым гитаристом в создании трека. Кроме того, ему удалось снять клип на "Фіртку" в промежутках между боевой работой и гастролями.

"Невероятное ощущение – мы ставим свет, я работаю за камерой, все вокруг смеются... Потом затмение и мы выписываем штрафы оккупантам", – поделился Стас Гуренко.

Как реагируют фаны

Поклонники коллектива и слушатели делятся первыми впечатлениями после прослушивания песни.

"Это другое измерение. Взрослый, чувственный драйв. Как будто встреча через годы. Старый, добрый "Бумбокс". Спасибо за Вашу замечательную и долгожданную работу";

"25 лет группа "Бумбокс" просто разрывает мою душу пополам, а потом лечит, ее вдыхает воздух. Хлывнюк чертов гений. Спасибо. Люблю безгранично";

"5 минут кайфа! Не тик-токовская минутка, не три, а целых 5 минут оргазма для ушей. Спасибо, что выбрали этот формат для гурманов";

"Замечательная обольстительная песня! Голос Андрея – мурашками по коже. Хочу мира и на концерт";

"Очень мощно, фирменно и точно! Это любовь".

3 апреля группа "Бумбокс" начнут новый гастрольный тур – "North American Дронотур 2024". В этот день они сыграют первый концерт в Ванкувере. Все средства будут идти на закупку снаряжения и БПЛА для Сил Обороны Украины.