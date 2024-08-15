Спортсменка родилась в Донецке. С самого детства занималась спортивной гимнастикой, которая принесла ей всемирное признание. Однако спортивная травма внесла свои коррективы в жизнь чемпионки. Подробнее о жизни Лилии Подкопаевой и где она сейчас, читайте в материале Show 24.

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Спортивная карьера

Благодаря упорным тренировкам, девушка в 1993 году получила звание чемпионки Украины и приняла участие в чемпионате мира. В 17 лет она заставила аплодировать всех зрителей на Олимпиаде-1996, ведь получила две золотые медали в вольных упражнениях и в абсолютном зачете.

Выступление Лилии Подкопаевой на Олимпиаде: смотрите видео онлайн

Уже в то время спортсменка имела два титула чемпионки мира и три серебра мирового первенства. После такого огромного успеха карьера новой звезды спорта должна была бы развиваться, но во время одной из тренировок Лилия упала с бревна и сломала два ребра. Эта травма не позволила девушке вернуться в большой спорт.

Несмотря на такую трагическую страницу в карьере, Подкопаева продолжила заниматься физической активностью, чтобы поддерживать прекрасную форму. Гимнастка даже открыла собственный бизнес – выпустила линейку спортивной одежды в Америке. Однако тогда Лилия приняла для себя решение, что не сможет жить в Штатах.

Подкопаева стала лицом многих развлекательных шоу, а ее публичность была на пике. В 2006 году она вместе с Сергеем Костецким победили в шоу "Танцы со звездами".

Лилия Подкопаева и Сергей Костецкий – Джайв: смотрите видео онлайн

А через два года получили бронзу на танцевальном Евровидении.

Личная жизнь

В 2004 году Подкопаева вышла замуж за украинского бизнесмена Тимофея Нагорного. Гимнастка делилась, что длительное время она не могла забеременеть, поэтому супруги решили усыновить мальчика Вадима. Во время этой процедуры оказалось, что Лилия беременна, но от усыновления отказываться не стали.

Тогда у пары родилась дочь Каролина, а крестной матерью девочки стала предательница Ани Лорак (Каролина Куек), которая была лучшей подругой гимнастики.

Лилия Подкопаева и Тимофей Нагорный / Фото Oboz.Ua

Через некоторое время пара рассталась. Лилия решила не комментировать тему своего развода, а бизнесмен сказал, что публичность негативно повлияла на его жену, и она стала равнодушной к чувствам некогда близкого человека.

В 2018 году Нагорного задержали и инкриминировали госизмену. Мужчина признался, что должен был создать политическую партию для продвижения интересов кремля на территории Украины.

Впоследствии Подкопаева вышла замуж во второй раз за бизнесмена Виктора Костырко. Сначала личная жизнь гимнастки стала довольно публичной и обсуждалась со всех сторон. Впоследствии знаменитость поняла, что это было неправильным. Их союз также распался.

Лилия Подкопаева и Виктор Костырко / Фото с фейсбука гимнастки

В 2019 году новым избранником спортсменки стал бизнесмен Игорь Дубинский, который на тот момент проживал в Атланте уже 25 лет. Лилия перебирается жить в Америку и рожает дочь Эвелину.

Старший сын Подкопаевой в этом году окончил школу и планирует поступить в университет в США. Парень вместе со своей сестрой Каролиной активно рассказывает о зверствах, что россияне делают в Украине. Кроме того, юноша организует сборы гуманитарной помощи для пострадавших.

Чем сегодня занимается Лилия Подкопаева

Женщина с началом полномасштабного вторжения активно поддерживает родную страну. Она рассказывает иностранной аудитории о войне в Украине, отправляет гуманитарную помощь на Родину и время от времени наведывается в разные города Украины.

В 2022 году Подкопаева рассказывала, что учит украинский язык.

Сейчас я занимаюсь с учителем. Очень хочу хорошо разговаривать. Потому что это наш украинский язык,

– подчеркнула гимнастка.

Спортсменка также высказалась относительно своей кумы-предательницы Ани Лорак. Она рассказала, что они не общаются, ведь певица выбрала сторону страны-агрессора.

Ани Лорак и Лилия Подкопаева / Фото из инстаграма спортсменки

"Потеря близкого человека, подруги – это определенного рода трагедия. Но самой большой трагедией считаю то, как украинка Каролина Куек повела себя относительно Родины – к стране, где она родилась и росла. Сейчас она нашла для себя новую родину и новый круг общения. После полномасштабного вторжения России в Украину наше общение прекратилось, и мне очень обидно, что она сделала именно такой выбор", – высказалась Подкопаева.

Во время Летних Олимпийских игр в Париже Лилия поддерживала украинских спортсменов. Давала наставления и вселяла веру. Спортсменка признавалась, что чувствует будто мало делает для Украины и ей не удобно, что она живет в Америке и не может совместно с согражданами прожить всю ту боль, которою наносит Россия.