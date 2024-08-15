Спортсменка народилась у Донецьку. Із самого дитинства займалась спортивною гімнастикою, яка принесла їй всесвітнє визнання. Однак спортивна травма внесла свої корективи у життя чемпіонки. Детальніше про життя Лілії Подкопаєвої та де вона зараз, читайте в матеріалі Show 24.

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Спортивна кар'єра

Завдяки наполегливим тренуванням, дівчина у 1993 році здобула звання чемпіонки України та взяла участь у чемпіонаті світу. У 17 років вона змусила аплодувати усіх глядачів на Олімпіаді-1996, адже здобула дві золоті медалі у вільних вправах та в абсолютному заліку.

Виступ Лілії Подкопаєвої на Олімпіаді: дивіться відео онлайн

Уже на той час спортсменка мала два титули чемпіонки світу і три срібла світової першості. Після такого шаленого успіху кар'єра нової зірки спорту мала б розвиватись, але під час одного з тренувань Лілія впала з колоди та зламала два ребра. Ця травма не дозволила дівчині повернутись у великий спорт.

Попри таку трагічну сторінку в кар'єрі, Подкопаєва продовжила займатись фізичною активністю, щоб підтримувати прекрасну форму. Гімнастка навіть відкрила власний бізнес – випустила лінійку спортивного одягу в Америці. Однак тоді Лілія прийняла для себе рішення, що не зможе жити в Штатах.

Подкопаєва стала обличчям багатьох розважальних шоу, а її публічність була на піку. У 2006 році вона разом із Сергієм Костецьким перемогли у шоу "Танці з зірками".

Лілія Подкопаєва та Сергій Костецький – Джайв: дивіться відео онлайн

А за два роки здобули бронзу на танцювальному Євробаченні.

Особисте життя

У 2004 році Подкопаєва вийшла заміж за українського бізнесмена Тимофія Нагорного. Гімнастка ділилась, що тривалий час вона не могла завагітніти, тому подружжя вирішило всиновити хлопчика Вадима. Під час цієї процедури виявилось, що Лілія вагітна, але від усиновлення відмовлятись не стали.

Тоді у пари народилась донька Кароліна, а хрещеною матір'ю дівчинки стала зрадниця Ані Лорак (Кароліна Куєк), яка була найкращою подругою гімнастики.

Лілія Подкопаєва та Тимофій Нагорний / Фото Oboz.Ua

За якийсь час пара розлучилась. Лілія вирішила не коментувати тему свого розлучення, а бізнесмен сказав, що публічність негативно вплинула на його дружину, і вона стала байдужою до почуттів колись близької людини.

У 2018 році Нагорного затримали та інкримінували держзраду. Чоловік зізнався, що мав створити політичну партію для просування інтересів кремля на території України.

Згодом Подкопаєва вийшла заміж вдруге за бізнесмена Віктора Костирка. Спершу особисте життя гімнастки стало доволі публічним і обговорювалось з усіх сторін. Згодом знаменитість зрозуміла, що це було неправильним. Їхній союз також розпався.

Лілія Подкопаєва та Віктор Костирко / Фото з фейсбуку гімнастки

У 2019 році новим обранцем спортсменки став бізнесмен Ігор Дубінський, який на той момент проживав у Атланті вже 25 років. Лілія перебирається жити до Америки та народжує донечку Евеліну.

Старший син Подкопаєвої цьогоріч закінчив школу та планує вступати до університету в США. Хлопець разом зі своєю сестрою Кароліною активно розповідає про звірства, що росіяни роблять в Україні. Крім того, юнак організовує збори гуманітарної допомоги для постраждалих.

Чим сьогодні займається Лілія Подкопаєва

Жінка із початком повномасштабного вторгнення активно підтримує рідну країну. Вона розповідає іноземній аудиторії про війну в Україні, надсилає гуманітарну допомогу на Батьківщину та час від часу навідується до різних міст України.

У 2022 році Подкопаєва розповідала, що вчить українську мову.

Зараз я займаюся з вчителем. Дуже хочу гарно розмовляти. Бо це наша українська мова,

– наголосила гімнастка.

Спортсменка також висловилась щодо своєї куми-зрадниці Ані Лорак. Вона розповіла, що вони не спілкуються, адже співачка обрала сторону країни-агресорки.

Ані Лорак та Лілія Подкопаєва / Фото з інстаграму спортсменки

"Втрата близької людини, подруги – це певного роду трагедія. Але найбільшою трагедією вважаю те, як українка Кароліна Куєк повелась щодо Батьківщини – до країни, де вона народилася і зростала. Зараз вона знайшла для себе нову батьківщину та нове коло спілкування. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну наше спілкування припинилося, і мені дуже прикро, що вона зробила саме такий вибір", – висловилась Подкопаєва.

Під час Літніх Олімпійських ігор у Парижі Лілія підтримувала українських спортсменів. Давала настанови та вселяла віру. Спортсменка зізнавалась, що відчуває ніби мало робить для України і їй не зручно, що вона живе в Америці та не може спільно зі співгромадянами прожити весь той біль, який завдає Росія.