Певица родом из Львовской области. Росла в творческой семье, поэтому совсем не удивительно, что Карпа связала свою жизнь с музыкой. Сегодня звезда проживает довольно непростой период в личной жизни, однако активно продолжает работать в творческой сфере. Подробнее о том, где сейчас Наталка Карпа и чем она занимается, читайте в материале Show 24.

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Путь в шоубизнес

В школьные годы девушка пела в народном хоре "Писанка", а впоследствии стала солисткой образцового вокально-инструментального ансамбля "Галицкая жемчужина".

Высшее образование получала совсем не по творческому призванию. Сначала закончила Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого, а затем – Национальный университет "Львовская политехника". В студенческие годы Карпа стала вокалисткой медицинского джазового коллектива "Медикус".

Будущая звезда активно участвовала в различных фестивалях. В 2010 году в свет вышла песня "Калина", которая сорвала фурор среди украинской публики. Видимо, до сих пор немало людей помнит легендарную композицию, которую пели почти на каждом застолье.

Наталка Карпа – Калина: смотрите видео онлайн

В 2013 году певица отправилась в мировое турне под названием "Из Украины с любовью". Еще раньше, в 2005 году, Наталка вместе со своим продюсером Ярославом Степаником создали продюсерский центр "НиКа", впоследствии его переименовали в "Karparation". Этот центр успешно функционирует до сих пор, а сама исполнительница частенько делится кадрами работы из студии.

Мало кто знает, что продюсерский центр занимался продвижением проектов, как: группа "Glamour", группа "Шоколадка" и певица Мия.

Наталка Карпа часто вспоминает своего отца, который внес немалую лепту в ее творческую деятельность. Несколько недель назад певица презентовала авторскую песню "Тато". Она поделилась, что очень часто в обществе недооценивают роль отца в жизни ребенка. Особенно острой эта тема возникает во время полномасштабной войны, ведь ее дочь также растет без отца.

Наталка Карпа – Тато: смотрите видео онлайн

Личная жизнь

В одном из интервью знаменитость поделилась историей о своей первой любви. Тогда ей было 18 лет. Избранник работал журналистом и был старше девушки на 7-8 лет. В то время, когда Карпа делилась с лучшей подругой о своих романтических отношениях, девушка буквально "вонзила нож в спину" певице.

Она изменила подругу с ее возлюбленным. После этого стало известно, что через некоторое время мужчина трагически погиб. Карпа также поделилась, что не считает половой контакт физической изменой. Для нее худшей является измена "на духовном уровне".

Со своим будущим мужем, военным Евгением "Джексоном" Тереховым, исполнительница познакомилась на концерте для ветеранов АТО. После судьбоносной встречи отношения начали развиваться, и уже через месяц мужчина сделал предложение любимой.

Свадьба Натальи Карпы и Евгения Терехова: смотрите видео онлайн

В декабре 2019 года женщина родила дочь Злату. Впоследствии певица делилась, что жалеет о том, что еще раньше не познала ощущение материнства. Она все время была занята гастролями, творчеством и бешеным ритмом жизни. Отметим, что крестным отцом девочки стал Тарас Тополя, фронтмен группы "Антитела".

Однако сегодня пара проживает довольно непростой период в их жизни. Перед полномасштабным вторжением мужчина признался, что его чувства остыли. Карпа рассказывала, что в этот момент ее сердце разбилось.

Она даже подготовила документы на развод, но пока они не пригодились. После того как Евгений был на опасном задании, он переосмыслил свои чувства и решил вернуться к семье.

Сегодня пара работает над своими отношениями, хотя и на расстоянии.

Он сейчас на фронте. У него есть другая квартира, он съехал, но, когда он едет с фронта в отпуск, он едет ко мне и говорит, что едет домой. Это важный момент. Мы пробуем, но на расстоянии,

– рассказывала Наталка Карпа.

Как известно, Терехов сейчас находится в 58-й мотопехотной бригаде имени Ивана Выговского. Мужчина защищает страну на Углегорском направлении, что в Донецкой области.

Чем сегодня занимается Наталка Карпа

Именинница продолжает работать и развиваться в музыкальной сфере. Карпа участвует в благотворительных мероприятиях и выступает для военных.

К тому же звезда активно ведет блог. Делится кадрами работы и повседневной жизни, выражает гражданскую позицию и поддерживает контакт с поклонниками.

Редакция 24 Канала желает певице неземного счастья и ярких моментов жизни. Пусть мечты сбываются, а украинское небо наконец будет чистым от вражеских угроз.