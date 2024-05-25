Известно, что подросток окончил Midtown High School, что в городе Атланта, США. Вскоре 18-летний Вадим будет поступать в вуз.
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Как сейчас выглядит сын Лилии Подкопаевой
Юноша уже совсем взрослый. На фото, которым спортсменка поделилась в сети, он позировал в традиционном выпускном наряде – мантии и квадратной шляпе с кисточкой и дипломом в руках. Рядом с ним была Лилия, ее муж, бизнесмен Игорь Дубинский, и 17-летняя дочь Каролина.
Последний звонок,
– отметила Подкопаева.
Лилия Подкопаева с мужем и детьми / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о приемном сыне Лилии Подкопаевой
- В 2006 году гимнастка и ее первый муж Тимофей усыновили Вадима. В том же году у них появилась собственная дочь Каролина, а в 2019 году спортсменка родила еще одну девочку, Эвелину, с нынешним мужем, бизнесменом Игорем Дубинским.
- Сейчас 18-летний парень проживает с семьей в США. Вадим в этом году собирается поступать в университет, имея возможность учиться бесплатно благодаря своим исключительным оценкам.
- Юноша и его 17-летняя сестра Каролина в школе активно освещали зверства, совершенные российскими войсками в Украине. Кроме того, Вадим участвует в организации сбора гуманитарной помощи для украинцев, пострадавших от войны с Россией.