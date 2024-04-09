Ани Лорак была не только подругой олимпийской чемпионки, но и крестной ее дочери. Но певице безразлично и на близких людей, и на страну, где она росла.

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Лилия Подкопаева об Ани Лорак

Лилия Подкопаева не общается с Ани Лорак с начала полномасштабной войны. Для спортсменки потеря подруги – это не столь большое горе.

Потеря близкого человека, подруги – это определенного рода трагедия. Но самой большой трагедией считаю то, как украинка Каролина Куек повела себя в отношении Родины – к стране, где она родилась и росла. Сейчас она нашла для себя новую родину и новый круг общения. После полномасштабного вторжения России в Украину наше общение прекратилось, и мне очень обидно, что она сделала именно такой выбор,

– высказалась Подкопаева.

Гимнастка добавила, что не общается с детьми по поводу их крестных родителей, которые выбрали Россию. Но подозревает, что они могут обсуждать эту тему между собой.

"Каролина не спрашивает меня, потому что понимает – это болезненная тема, она как-то деликатно это обходит. Хочу сказать, что и у Вадима крестный живет в Москве, очень давно не выходит на связь, еще до полномасштабного вторжения. Возможно, дети между собой что-то обсуждали, но меня они не спрашивают", – заметила Лилия Подкопаева.



Ани Лорак и Лилия Подкопаева / Фото из инстаграма спортсменки

Ани Лорак получает российское гражданство