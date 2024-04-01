Кристина Соловий рассказала о новом избраннике, из-за которого порвала с Жаданом
Источник:"Люкс ФМ"
Певица Кристина Соловий рассказала о новом возлюбленном, с которым сейчас находится в отношениях. Артистка поделилась лишь одним фактом.
После интервью Маше Ефросининой Кристина Соловий спровоцировала обсуждение вокруг своей личной жизни. Ведь именно из-за нового мужчины она завершила роман с Сергеем Жаданом.
К слову Считает ее дивой украинской сцены: Кристина Соловий перепела культовый трек Ирины Билык
Кристина Соловий о новом возлюбленном
Однако Кристина Соловий не хочет рассказывать детали о новом возлюбленном. Пока что она рассказала лишь то, что ее муж – военнослужащий.
Когда певицу спросили о том, готова ли она к созданию семьи и материнства, она ответила, что ее максимум – это 35 лет.
Сама Кристина Соловий призналась, что не любит романтику в отношениях. Но когда только влюбляется, то теряет крышу над головой.
Глупая. Мне срывает голову, ничего нет в поле зрения кроме объекта влюбленности. Я непрерывно говорю об этом человеке,
– описала себя артистка.
Как у Кристины Соловий начались новые отношения
- Роман Кристины Соловий с Сергеем Жаданом длился больше года. В интервью певица впервые призналась, что их отношения завершились несколько месяцев назад. Причиной этому стала влюбленность артистки в другого мужчину.
- Кристина не успела сказать Сергею о своих чувствах к другому, об этом он узнал сам. По ее словам, это была "напряженная история", из-за которой звезде пришлось принимать антидепрессанты.
- Новый муж Кристины Соловий делает ее счастливой, о чем она говорила в интервью. Он старше певицы на 11 лет.