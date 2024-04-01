Після інтерв'ю Маші Єфросиніній Христина Соловій спровокувала обговорення навколо свого особистого життя. Адже саме через нового чоловіка вона завершила роман з Сергієм Жаданом.

До слова Вважає її дівою української сцени: Христина Соловій переспівала культовий трек Ірини Білик

Христина Соловій про нового коханого

Однак Христина Соловій не хоче розповідати деталі про нового коханого. Поки що вона розповіла лише те, що її чоловік – військовослужбовець.

Коли співачку запитали про те, чи готова вона до створення сім'ї й материнства, вона відповіла, що її максимум – це 35 років.

Сама Христина Соловій зізналась, що не любить романтику у стосунках. Але коли тільки закохується, то втрачає дах над головою.

Дурна. Мені зриває голову, нічого немає в полі зору крім об'єкта закоханості. Я безперервно говорю про цю людину,

– описала себе артистка.

Як у Христини Соловій почалися нові стосунки