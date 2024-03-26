Кристина лично попросила разрешение на исполнение этого трека. К тому же девушка была очень счастлива получить положительный ответ и спеть на сцене хит дивы украинской сцены.

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Какой культовый трек Билык перепела Соловий

Девушка опубликовала видео собственного исполнения самого громкого хита Ирины Билык "А я плыву". Кристина призналась, что выросла на песнях артистки, и именно они стали толчком для Соловий мечтать о карьере музыканта. Певица очень благодарна за это Билык и искренне считает ее "дивой украинской сцены".

Спасибо, Ирина Билык, за все украинские песни, которые ты нам подарила. Они также были саундтреками моих мечтаний стать певицей. Бесконечно благодарю за разрешение исполнить одну из самых любимых – "А я плыву". Если меня спросят, кто моя дива на украинской сцене, я без колебаний скажу – Ирина Билык,

– подписала видео Кристина.

Стоит отметить, что песня "А я плыву" является одним из самых больших хитов Ирины Билык. Этот трек она записала в 1997 году. К тому же на песню был снят и клип.

Ирина Билык – "А я плыву": смотрите видео онлайн

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