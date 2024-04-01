Кристина Соловий рассказала, что негативно относится к отношениям с одновременно двумя мужчинами. Однако иногда это может случиться с ней.

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Кристина Соловий об отношениях с женатыми мужчинами

Такое случается у меня, да. Это не ок, но такое бывает и я не делаю из этого трагедию,

– отметила певица.

В то же время Кристина Соловий намекнула, что для нее нормально иметь интимные отношения с женатым мужчиной. Но только в том случае, когда брак очевидно неудачный.

"Если он счастливо женат – я не буду с ним спать", – призналась артистка.

Напомним, что Кристина Соловий начала встречаться с Сергеем Жаданом, когда он был официально в браке. О разводе писателя с женой стало известно только 26 июня.

С кем сейчас встречается Кристина Соловий

В интервью Маше Ефросининой Кристина Соловий впервые призналась, что находится в новых отношениях после романа с писателем Сергеем Жаданом.

Новый избранник Кристины Соловий делает ее счастливой, о чем она признавалась в интервью. Певица мало рассказывала о бойфренде, поскольку на самом деле не любит делиться сокровенным. Известно лишь то, что возлюбленный исполнительницы является военнослужащим. Он старше Кристины на 11 лет.