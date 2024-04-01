После интервью Маше Ефросининой Кристина Соловий спровоцировала обсуждение вокруг своей личной жизни. Ведь именно из-за нового мужчины она завершила роман с Сергеем Жаданом.

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Кристина Соловий о новом возлюбленном

Однако Кристина Соловий не хочет рассказывать детали о новом возлюбленном. Пока что она рассказала лишь то, что ее муж – военнослужащий.

Когда певицу спросили о том, готова ли она к созданию семьи и материнства, она ответила, что ее максимум – это 35 лет.

Сама Кристина Соловий призналась, что не любит романтику в отношениях. Но когда только влюбляется, то теряет крышу над головой.

Глупая. Мне срывает голову, ничего нет в поле зрения кроме объекта влюбленности. Я непрерывно говорю об этом человеке,

– описала себя артистка.

Как у Кристины Соловий начались новые отношения