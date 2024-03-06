Неожиданностью стало то, что он, как и Жадан, старше исполнительницы. Впрочем, если артистка и поэт имели разницу в возрасте 18 лет, новый партнер Кристины немного моложе Сергея.

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Что Кристина Соловий рассказала о новом возлюбленном

Певица поделилась, что избранник старше ее на 11 лет.

Он делает меня счастливой. По-настоящему. И он наполняет меня,

– отметила исполнительница.

Как рассказала знаменитость, новые отношения придали ей силы и вдохновение совершенствовать себя и свою работу.

Кристина решила не разглашать имя партнера, а также детали того, как и где они познакомились. Однако призналась, что роман закрутился еще во время ее отношений с Сергеем Жаданом.

Интервью с Кристиной Соловий: смотрите видео онлайн

Что известно об отношениях Соловий и Жадана

Слухи о романе знаменитостей появились после выхода клипа на трек Кристины "Юность".

Кристина Соловий – "Юность": смотрите видео онлайн

Впоследствии выяснилось, что именно в этот период отношения пары были в разгаре.

Кроме того, пару неоднократно видели вместе, а их совместные фото регулярно появлялись в сети.

Впрочем, Соловий и Жадан не комментировали свой роман, а лишь говорили, что их связь является сугубо творческой.

Только на днях стало известно, что звезды на самом деле были вместе. Кристина рассказала, что инициатором их отношений был писатель. Все началось 23 февраля 2022 года, когда он предложил ей встретиться и выпить вместе.

После этой встречи Соловий и Жадан некоторое время общались онлайн, что в конце концов привело к роману.

Интересно, что тогда они оба были в других отношениях.

Отметим, в июне 2023 года Сергей Жадан развелся со своей женой после 15 лет в браке.